Таксисты нашли замену «Яндексу» — все деньги им, никаких посредников

Александр


«Коммерсантъ» рассказал, что в России набирает популярность заказ такси не через сервисы агрегации (вроде «Яндекс Go»), а через соцсети и мессенджеры. В Telegram зафиксировано более 230 специализированных групп и около 30 ботов, а в VK примерно 3800 пабликов.

За последние месяцы число групп и ботов для заказа такси увеличилось в несколько раз. Некоторые из них вводят комиссии для водителей и пассажиров, а другие работают безвозмездно.

Эксперты предупреждают об опасности вызова машины через нелегальные каналы. Поездка не обязательно обойдётся дешевле, поскольку цены устанавливают сами водители, а не сервис на основе динамического ценообразования, причём водителем может оказаться человек, которого отстранили от агрегатора за какие-либо нарушения. Кроме того, пассажиры не застрахованы в таких поездках, поэтому не могут рассчитывать на получение компенсации, если попадут в аварию и пострадают.

Таксистам зачастую выгоднее набирать заказы в таких группах, поскольку нет необходимости получать лицензию, платить налоги (для самозанятых — 6% от выручки) и комиссию сервиса и автопарка (в «Яндекс Go» достигает 30%), проходить медосмотр и техосмотр, перекрашивать машину и соответствовать прочим требованиям к такси.

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Комментарии

Volnorez Uraganov
+1
Volnorez Uraganov
Ерунда все это ,что надо именно в такси от агрегатора ездить , мне за полтинник и большую часть поездок на такси в своей жизни я сделал без каких либо агрегаторов , эти агрегаторы появились недавно , а такси черт знает когда и ездили не парились
2 часа назад в 17:34
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tellurian
+1900
tellurian
Яндекс сам виноват. Да и ФАС тоже.
35 минут назад
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+4504
Gabriel
Если водилы уйдут в серую, то вернуть их будет крайне сложно.
22 минуты назад
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