Таксисты нашли замену «Яндексу» — все деньги им, никаких посредников

«Коммерсантъ» рассказал, что в России набирает популярность заказ такси не через сервисы агрегации (вроде «Яндекс Go»), а через соцсети и мессенджеры. В Telegram зафиксировано более 230 специализированных групп и около 30 ботов, а в VK примерно 3800 пабликов.
За последние месяцы число групп и ботов для заказа такси увеличилось в несколько раз. Некоторые из них вводят комиссии для водителей и пассажиров, а другие работают безвозмездно.
Эксперты предупреждают об опасности вызова машины через нелегальные каналы. Поездка не обязательно обойдётся дешевле, поскольку цены устанавливают сами водители, а не сервис на основе динамического ценообразования, причём водителем может оказаться человек, которого отстранили от агрегатора за какие-либо нарушения. Кроме того, пассажиры не застрахованы в таких поездках, поэтому не могут рассчитывать на получение компенсации, если попадут в аварию и пострадают.
Таксистам зачастую выгоднее набирать заказы в таких группах, поскольку нет необходимости получать лицензию, платить налоги (для самозанятых — 6% от выручки) и комиссию сервиса и автопарка (в «Яндекс Go» достигает 30%), проходить медосмотр и техосмотр, перекрашивать машину и соответствовать прочим требованиям к такси.
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