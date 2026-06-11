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Таксисты недовольны условиями WB Taxi. Замена «Яндексу» не получилась?

Александр

Фото Magnific

Wildberries перед запуском WB Taxi на российском рынке проводит тестирование в близлежащих государствах, включая Беларусь, Узбекистан и Киргизию. Благодаря этому водители могут оценить перспективы сотрудничества с этим сервисом.

Как пишет VK-паблик «Нетипичный таксопарк», соцсети завалены радостными откликами пассажиров, довольных низкими расценками на поездки, а для таксистов всё не столь радужно. Водители жалуются на кривое приложение, хитрую систему поощрений и сложности при выводе средств.

Вот что рассказал один из таксистов, работающих с WB Taxi в Киргизии:

 — Комиссия получается почти на 10% выше, чем у «Яндекса» (16,8% забирает агрегатор, ещё 10% уходит таксопарку).

 — Приложение не позволяет отменить дальние подачи. Нужно либо брать заказ, либо ждать, пока его возьмёт кто-то другой, а пока это не произойдёт, нового заказа не будет.

 — Созвониться с пассажиром невозможно, есть лишь переписка в чате.

 — Вывести заработок можно лишь раз в день и только через посредника, который может брать свою комиссию.

 — WB Taxi обещает награду за определённое количество выполненных заказов (например, 5000 баллов за 15 поездок), но фактически выплачивает только разницу (то есть, если таксист заработал за 15 поездок 4500 сомов, ему начислят лишь 500 баллов).

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Комментарии (1)

+41
Slepoy2.0
Я уже говорил – валБеррес – это цыганская хитрая таборная жабра. Люди в этой системе ставятся на последнее место.
час назад в 18:18
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