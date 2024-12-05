Таксисты негодуют из-за низких цен. Повышающие коэффициенты куда-то исчезли?





В тематических пабликах, посвящённых обсуждению работы в такси, появились многочисленные жалобы от таксистов, сотрудничающих с «Яндекс Go». Водители заметили, что поездки обходятся пассажирам дешевле, чем обычно, а виной тому — исчезновение повышающих коэффициентов.

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