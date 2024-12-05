Таксисты негодуют из-за низких цен. Повышающие коэффициенты куда-то исчезли?

Александр



В тематических пабликах, посвящённых обсуждению работы в такси, появились многочисленные жалобы от таксистов, сотрудничающих с «Яндекс Go». Водители заметили, что поездки обходятся пассажирам дешевле, чем обычно, а виной тому — исчезновение повышающих коэффициентов.

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Некоторые таксисты привыкли выходить на линию в определённое время и только в тех районах, где наблюдается повышенный спрос. Это позволяет им зарабатывать с каждой поездки в два-три раза больше, поскольку количество желающих ехать превышает число доступных машин. Такие места отмечены на карте в приложении, чтобы водители знали, в какой район города нужно ехать, чтобы гарантированно получать заказы по повышенным расценкам. Сейчас они стали замечать, что повышенного коэффициента нет даже в часы пик на дорогах с пробками, хотя проезд по ним занимает гораздо больше времени, чем обычно.



Мы проверили: так называемый «кэф» (это повышающий коэффициент к стандартному тарифу на сленге таксистов) всё же есть, причём немаленький — с наценкой примерно в два раза. Информация о том, сколько именно клиенту приходится переплачивать, с недавних пор стала доступна в приложении «Яндекс Go». Судя по ней, «Яндекс» берёт доплату дважды — сначала за подачу автомобиля, а затем за саму поездку. В первом случае иногда приходится платить по тройному тарифу (например, 234 р. вместо 80 р., как на скриншоте ниже), а во втором коэффициент наценки гораздо ниже. Вероятно, именно вторым коэффициентом так недовольны таксисты, они хотят, чтобы поездка тоже обходилась пассажирам в три раза дороже.



Некоторые таксисты полагают, что «Яндекс» обманывает их: якобы пассажиры видят повышенный спрос на машины, а у таксистов в приложении отображается нормальный спрос без повышенного коэффициента; разницу между суммами компания будто бы оставляет себе. Вряд ли так происходит в реальности, скорее всего, это просто конспирология.



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