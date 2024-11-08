Таксисты превратились в низкооплачиваемых пособников мошенников





Недавно полиция в Екатеринбурге начала расследовать очередное дело о мошенничестве и обнаружила, что преступники всё чаще стали в тёмную использовать таксистов. Они получают небольшой гонорар за то, что забирают у жертв крупные суммы денег и передают их мошенникам. Недавно полиция в Екатеринбурге начала расследовать очередное дело о мошенничестве и обнаружила, что преступники всё чаще стали в тёмную использовать таксистов. Они получают небольшой гонорар за то, что забирают у жертв крупные суммы денег и передают их мошенникам. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Недавно таким образом развели преподавателя вуза в Екатеринбурге. Ему звонили люди, представлявшиеся замполитом Росгвардии и сотрудником ФСБ. Различными байками они убедили его в необходимости передать все сбережения курьеру, который назовёт кодовое слово (в данном случае — «Ритмокардиография»). Когда преподаватель собрал деньги, на встречу приехал таксист, назвал нужное слово, забрал сумку с купюрами и уехал, чтобы передать её заказчику.Полиция не установила организаторов этого преступления, но легко вышла на таксиста, поскольку его машина попала в объективы камер наблюдения, да и обманутый на всякий случай записал её номер. Шофёр рассказал, что некто вызвал его на заказ, но не поехал и вообще не стал выходить, а связался по телефону и дал инструкции — приехать по такому-то адресу, подойти к человеку, одетому так-то, назвать слово «Ритмокардиография», забрать пакет и передать его человеку, который будет ждать по другому адресу. За эту работу он получил 1000 рублей, то есть стандартную ставку за поездку по нескольким адресам. В сумке, которую он забрал у несчастного преподавателя и отдал злодеям, было гораздо больше — 12 миллионов рублей.Сейчас полиция решает, что с ним делать — оставлять в статусе свидетеля или переводить в подозреваемого, а затем обвиняемого мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору (а это — срок до пяти лет заключения).Конечно, мошенники могли нанять любого рандомного водителя, но приложение для вызова такси облегчило им эту задачу и позволило остаться анонимными. Таксист не знал, с кем общался, телефонный номер, с которого ему звонили, наверняка оформлен на другого человека, а тот, кому он передал пакет, скорее всего, был каким-нибудь курьером, который тоже не знал, что находится внутри.Известно, что агрегаторы такси косвенно задействованы и в распространении наркотиков. Драг-дилеры оформляют через приложение такси доставку товара по городу и вместе с какой-нибудь ненужной вещью (например, старой книгой) передают пакетик с запрещённым веществом. В этом случае водитель тоже рискует своей свободой, ведь если его остановят полицейские и найдут наркотики, ему ещё нужно будет доказать, что он не участвует в сбыте и торговле. Иногда водители как бы в шутку интересуются у отправителя, нет ли в посылке запрещёнки, но чаще всего они не вскрывают отправление и не проверяют, что им предстоит доставить.Быть таксистом стало опасно. Агрегаторы такси этого не понимают, их услугами безнаказанно пользуются преступники, а крайним может оказаться водитель.