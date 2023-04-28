Таксисты придумали, как отказываться от заказов без потери рейтинга



Фото: Unsplash



Водители, работающие с «Яндекс Такси», изобрели способ, позволяющий отказываться от невыгодных заказов без потери рейтинга и активности. На некоторых тарифах они не видят точку Б до тех пор, пока не приедут за пассажиром, и тогда может выясниться, что заказ слишком дешёвый или ехать нужно очень далеко, что невыгодно.



Один из водителей рассказал изданию URA.ru, что он просто отключает мобильный интернет, когда видит, что ехать до клиента слишком далеко, или понимает, что не заработает на поездке. Система определяет это как проблему с интернетом и автоматически отменяет принятый заказ, не снимая баллы активности. Спустя пару минут можно снова включить интернет и принимать новые заказы в надежде, что появится что-то более выгодное.



Ранее мы рассказали, что водители «Яндекс Такси» недовольны тем, что сервис скрывает от них точку Б (то есть адрес, до которого нужно добраться пассажиру). Некоторые таксисты отказываются от таких заказов или просят клиентов отменить поездку. В первом случае водитель теряет баллы активности (и система будет назначать ему менее выгодные заказы), а во втором с клиента могут быть списаны деньги за подачу машины.

