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Водители, работающие с «Яндекс Такси», изобрели способ, позволяющий отказываться от невыгодных заказов без потери рейтинга и активности. На некоторых тарифах они не видят точку Б до тех пор, пока не приедут за пассажиром, и тогда может выясниться, что заказ слишком дешёвый или ехать нужно очень далеко, что невыгодно.
Один из водителей рассказал изданию URA.ru, что он просто отключает мобильный интернет, когда видит, что ехать до клиента слишком далеко, или понимает, что не заработает на поездке. Система определяет это как проблему с интернетом и автоматически отменяет принятый заказ, не снимая баллы активности. Спустя пару минут можно снова включить интернет и принимать новые заказы в надежде, что появится что-то более выгодное.
Ранее мы рассказали, что водители «Яндекс Такси» недовольны тем, что сервис скрывает от них точку Б (то есть адрес, до которого нужно добраться пассажиру). Некоторые таксисты отказываются от таких заказов или просят клиентов отменить поездку. В первом случае водитель теряет баллы активности (и система будет назначать ему менее выгодные заказы), а во втором с клиента могут быть списаны деньги за подачу машины.
Таксисты придумали, как отказываться от заказов без потери рейтинга
Александр Кузнецов —
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Рекомендации
Комментарии
–4
Говорят что кур доят. Блокируют если активность падает ниже 10 . Ниже 41 Яндекс перестаёт доплачивать за заказы из так называемых луж , это такие места когда в определенный период времени из этих мест наибольшее число заказов, например в Питере в утренние часы это с окраин города а вечером из центра.
28 апреля 2023 в 15:45
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0
Если не шаришь в этом, то нех даже комментировать. За это легко пожизненный блок могут дать. Моему товарищу уже сделал яндекс за режим самолёта.
28 апреля 2023 в 17:24
Ответить#
+604
+148
–3
Надеюсь что кастрируют только тебя
30 апреля 2023 в 10:53
Ответить#
+7
В моем регионе есть такое такси Maxim. Так вот когда вызываешь такси через него, хотя цены завышена, стоят рядом 5 машин и не один не возьмёт , вообще не понимаю их. Зачем выходят на линию...
28 апреля 2023 в 13:41
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+3
Ну да, еще один пользователь. Я "максим такси"? Просто ответь на вопрос. При цене заказа 110-150₽ с которых 18% списывается всяких налогов и комиссий, потом от туда нужно заправить авто, и поменять расходники масло, колодки, осаго купить. Я не говорю об амортизации машины. Ты станешь за 30-40 рублей работать? Причем с этих 30-40 еще и амортизация в день рублей500(я по своей машине сужу). Поэтому я лично не езжу в максиме.
В ростове есть пословица "нормально делай-нормально будет" я с Хабаровска, но понимаю эту пословицу. Плати больше, я и дверь перед тобой открою и пожелаю хорошего дня и анекдот расскажу если загрустишь. А за 30 рублей только услышишь "эй тело давай грузись, счетчик включен"
В ростове есть пословица "нормально делай-нормально будет" я с Хабаровска, но понимаю эту пословицу. Плати больше, я и дверь перед тобой открою и пожелаю хорошего дня и анекдот расскажу если загрустишь. А за 30 рублей только услышишь "эй тело давай грузись, счетчик включен"
28 апреля 2023 в 21:13
Ответить#
0
1. Если возишь на Lada Granta, то сорян, ценник будет 30-40 рублей. 2. Хочешь выше ценник, или в бизнес. Там как ты любишь стоимость поездки выше, дверки открывать и прочее.3. Не берут в бизнес, а на Granta дешево и не хочешь ездить, иди на завод.
30 апреля 2023 в 13:04
Ответить#
ХМАО?)) Самое убогое такси!!
29 апреля 2023 в 06:10
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+4
Точно не для того чтобы кому то оказать бесплатную услугу. Из за низких расценок падает рентабельность. Поэтому кто умеет считать и не берут не рентабельные заказы .
29 апреля 2023 в 08:55
Ответить#
+3
+3
Убивает когда цена поездки в максиме 160₽, и грузятся 5 чел. Точнее хотят загрузиться, и поехать в такси по цене автобуса))) люди вобще трататушки путают.
28 апреля 2023 в 21:15
Ответить#
+1
Уважаемые пассажиры, откажитесь от услуг такси, перевозите свои попы на автобусах, маршрутках и т.д. Это же дешевле и без всяких нервов. Дошли до остановки подождали общественный транспорт сели в него стоя доехали, дошли с остановки до места назначения, под дождём или в мороз, удобно же. Нет вас нужно забрать от подъезда довести тоже до подъезда, пожелать хорошего дня, в итоге получить копейки и плохую оценку. Вы не закупались случайно?
29 апреля 2023 в 04:17
Ответить#
–2
Не закупались. Почему в дождь и снег ценник таксистами задирается до небес всегда. Впрочем что уж про дождь, вспомним Питер, как возили за безумные деньги, когда терракт был в метро. Так что правильно Яндекс делает, давить, я бы на их месте в непогоду вообще бы минималки для всех ставил.
29 апреля 2023 в 07:02
Ответить#
–4
Чувак это вы пасажиры виноваты то что в дождь снег, пробки, в одном районе,в одном месте 30 человек заказывают такси когда машин 10, и привлечь других таксистов способны только деньги,и то сотку докинут,а если куда то срочно нужно добраться то накинуть сотку что б тебе нашли машину это не больгие деньги
29 апреля 2023 в 23:28
Ответить#
–4
У тебя реально мозгов мало что бы понять что в непогоду заказов сотни,а таксистов десятки,за минималку за тобой бутылка только приедит
29 апреля 2023 в 23:31
Ответить#
+2
Если ты в жизни ничего больше не умеешь, кроме как работать таксериком, страдай.
29 апреля 2023 в 08:44
Ответить#
0
Слушай а при чём туту таксериком больше не умеешь многие подробатывают Я работаю сварщиком на заводе так + ещё и вас вожу,вся страна в кредитах да на ипотеке сидит уже 9 лет катаю,а цены особенно в максиме на уровне 2014-15г тогда и бензин был дешевле и жизнь и с петихаткой можно было в магазин сходить ,
30 апреля 2023 в 02:55
Ответить#
Не устраивает размер вознаграждения за работу, откажись от этой работы. Иди учись, мозги воспитывай, а не бухти тут.
29 апреля 2023 в 11:02
Ответить#
–3
Не устраивает высокая цена на такси,езжай на общественном транспорте.а то в кармане сотка,а требуют что б из возили как королей.
30 апреля 2023 в 09:32
Ответить#
+3
+3
Раньше и цены были другие. Водитель зарабатывал. А сейчас зарабатывает только яндекс.
29 апреля 2023 в 11:31
Ответить#
0
Раньше все таксисты выдели точку B и цену и могли среди всех заказов выбрать подходящий им а сейчас заказ приходит автоматически и точку В они не показывают она появляется когда авто приехало на точку А а цена вообще появляется только в пути
29 апреля 2023 в 13:47
Ответить#
–4
Люди хотят заработать, чтобы накормить свою семью, а вы нищеброды хотите за копейки ездить , на общественном транспорте бывает дороже проехать чем на такси . Таксист должен отдать аренду автомобиля, 22% Яндексу , 4% парку через которого подключен к Яндексу, а также заправить и помыть автомобиль. В среднем с каждого заказа водиле остаётся 65-70%от суммы заказа.
28 апреля 2023 в 15:40
Ответить#
+604
Какая разница что мы, нищеброды хотим. Нам назначают стоимость поездки, мы на нее соглашаемся.
В какой момент виноватым становится пассажир?
В какой момент виноватым становится пассажир?
28 апреля 2023 в 15:49
Ответить#
–2
А когда водитель соглашается на поездку принимая заказ с точки а в точку б, и по пути начинают менять точки или добавлять остановки. Кто виноват? Клиент всегда прав? Только вот тут вы не клиент, а пользователь.
29 апреля 2023 в 05:17
Ответить#
–3
А ни кто и не говорит что вы виноваты.в каком момент виноват таксист что он не хочет или не выгодно вас везти за такую сумму?по тем же правилам сервиса вам может быть отказано в услуги
30 апреля 2023 в 09:37
Ответить#
+1
Надо чтобы каждый кто ездит на такси побывал в шкуре таксиста, вот тогда то мнение изменится. А так бесполезно что-то доказывать.
28 апреля 2023 в 19:47
Ответить#
+3
Друг мой, ты не считаешь расходники и естественный износ авто(амортизация) и несчитаешь осаго остается меньше чем 65-70%
28 апреля 2023 в 21:17
Ответить#
+2
Кто виноват, что у тебя не хватает мозгов заработать по другому? Шестери, крути баранку, и страдай.
29 апреля 2023 в 08:45
Ответить#
+1
Умник ты выйди на пятак к таксистам и скажи это если духу хватит, а то на расстоянии вы все Кутузовы
30 апреля 2023 в 07:44
Ответить#
–3
Яндекс такси- это нидерландская компания,снимающая %% с каждого заказа водителя.Деньги,это миллиарды,уходят в Брюссель на содержание НАТО в Европе.Работая в Яндексе,вы финансируете НАТО,которое убивает наших пацанов на Украине.Время придет и все ответят за пособничество НАТО.Я 10 лет работаю в такси,другой работы нет.Фонарь на крышу,есть лицензия,оформлен как самозанятый и цены у меня договорные.1км= 1 литру моторного топлива.Сейчас рынок и никакой ебаный Яндекс не имеет право устанавливать мне цены.Машина моя,ТО за мой счёт! Коллеги! Будьте благоразумные. Наша команда 25 человек,у всех рации для экстренной помощи в случае разбоя или попытки захвата машины.А Яндекс в подобной ситуации,вас кинет.До них дозвониться не реально.
28 апреля 2023 в 15:46
Ответить#
Российские компании и государство платят миллионы долларов за транзит и поставляем нефть и не только для их техники.
Польше продукты поставляют.
Польше продукты поставляют.
28 апреля 2023 в 20:36
Ответить#
0
Яшка козел
29 апреля 2023 в 07:38
Ответить#
+1
Скажу как знаток всех махинаций с приложением, что так можно делать 2 раза в 2 часа, если больше то прилетает блок от 30 до 120 минут. Никаких пожизненно за это не бывает. Только вот после такой отмены система думает что это сбой и этот же заказ кидает снова. Так что иногда приходится терять активность...
28 апреля 2023 в 19:42
Ответить#
Ничего личного — рейтинги 🤷♂️
29 апреля 2023 в 17:23
Ответить#
+4
На самом деле система очень быстро распознаёт отключение от интернета и дальше в зависимости от того брендированны вы или нет , блокирует точку В на некоторое время(обычно на час) , принуждает таким образом принимать заказы вслепую. Если отключение продолжится на регулярной основе, то блокировка может быть применена на более длительный период. Также существует санкции на блокировку аккаунта за так называемый недоезд к пассажиру и дальнейшее игнорирование пассажира. Здесь блокировка может составить от 50 дней до полугода. Повторно может произойти блокировка пожизненно. ЯНДЕКС ТАКСИ- ЭТО САМАЯ ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ПАРАЗИТИРУЮЩАЯ НА СВОЁМ МОНОПОЛИЗМЕ КОМПАНИЯ!!!!!
29 апреля 2023 в 08:51
Ответить#
+148
Скажу больше, всегда на чай >10% оставляю, если мне мозг не долбили своими "поставь 5 по брацки", а сам как чудак на М гнал и понты "только пару часов в день — так у меня бизнес"
29 апреля 2023 в 17:31
Ответить#
–4
За 8 мин и 100р норм,но никак не 65р как сейчас
29 апреля 2023 в 23:43
Ответить#
0
Жалко, что так всё произошло: ни тебе нормальной работы, ни тебе нормальной зарплаты. Люди мучаются идут в таксисты работать, в курьеры и т.д. и т.п.
29 апреля 2023 в 11:44
Ответить#
Курьеров не трожь — там больше адекватов
29 апреля 2023 в 17:32
Ответить#
+2
Работаю в Яндексе в Казахстане у нас в среднем за заказ 500тг — 85₽ примерно. Не знаю много это или нет для России. Но у нас берут всё под ряд откуда куда вообще не смотрят в основном. В месяц выходит +/- 600тыс ТГ — 100тыс ₽.Опять же повторюсь не знаю много это или мало но в Казахстане это очень даже хорошо
29 апреля 2023 в 12:25
Ответить#
Значит у вас в Казахстане просто работают. А тут привыкли скулить и мечтать о крупных заработках, притом ничего не делая.
29 апреля 2023 в 13:50
Ответить#
–4
Так это и в России очень даже хорошо!!
29 апреля 2023 в 23:47
Ответить#
–4
Бомжи разбушевались. На маршрутку, теплотрассники! Такси не для вас, ушлепки!
29 апреля 2023 в 12:59
Ответить#
Так это вы, таксибыдло, тут бухтите. Нам, пассажирам, пофигу. Сгинете вы, на ваше место придут другие. Желательно, что такие быдло, как вы, скорее бы исчезли с радаров.
29 апреля 2023 в 13:48
Ответить#
–3
Быдло тут только вы.не один таксист плохо не отозвался о пассажиров,а вот вы явно пассажир быдло и нищеброд и такие как вы больше всех понтуются и еду за 3 рубля.таких вот умников шлю сразу на ...
30 апреля 2023 в 09:43
Ответить#
Пару тем назад полистайте — меня Ваши коллеги знатно за глаза грязью поливали. Есть что сказать?
30 апреля 2023 в 11:17
Ответить#
Ахах) Вот же комплекс неполноценности то выпирает как) Ты фамилию "Достоевский" то, наверное, у пассажиров подслушал.
29 апреля 2023 в 14:19
Ответить#
+2
Зачем спорить с людьми, которые не понимают, что такси дешевое и только во время большого спроса она поднимается на более менее нормальный ценник. Яндекс приравнял такси к уровню общественного транспорта, но услуги совершенно разные. И те кто не доволен, привыкли к этому и не задумываясь требуют. Не стоит спорить, нервы крепче. 1) Блок входящих звонков от не записанных в телефонную книгу абонентов2) Забирать только с указанной точки, либо же в ближайшей доступной для парковки3) Отмена всех заказов различными путями в те места куда вы не хотели бы ехать4) Никогда не спорить с пассажирами, что минимизирует количество ЧП при которых придется вытаскивать из машины практически к нулю.И к вечеру не охота всех прибить)) Пользуйтесь у кого нервяк на работе)
29 апреля 2023 в 15:48
Ответить#
–4
Нужны мозги что бы к такогому выводу придти
29 апреля 2023 в 23:50
Ответить#
0
Я с Алтая и в нашем городе 2 агрегатора- Яшка и Максим. Имею основную работу сутки-трое, в свободное время катаю и там и там. Так вот, могу с уверенностью сказать, что Яндекс это самое убожественное днище для водителя. Всё знакомые мои уже давно с него спрыгнули, да и я пользуюсь в нём только функциями "домой"и "на работу".Единственное, что в Яндексе нормальное, это навигатор, за всё остальное охота в морду дать разрабам и их хозяевам. Особенно, когда приходит заказ за 3 километра до точки А и ценник 76 рублей. Короче, кроме мата, нет слов.
29 апреля 2023 в 16:09
Ответить#
Что Вам мешает "голосовать ногами" с коллегами? Куча сервисов закрылись/не вышли даже на рынок из-за нехватки исполнителей. Если Яшка останется один на один с клиентами, то клиенты убегут туда где рабочий, годный сервис.
Всё в Ваших руках. Ах, да — скулить с водительского назад куда удобнее ;)
Всё в Ваших руках. Ах, да — скулить с водительского назад куда удобнее ;)
29 апреля 2023 в 17:38
Ответить#
–4
А у нас во второсортное такси идут если только в яшке заблокали или машина старьё
29 апреля 2023 в 23:52
Ответить#
Ну тут-то я могу писать в саппорт, господа таксисты? Или опять меня анафеме придадите и бранными словами за правду? 😂
29 апреля 2023 в 17:14
Ответить#
+4
Как же умиляют ребята, которые работают в нищеноме на арендованном тарантасе, ездят как водитель УАЗа в деревне, хотят работать сидя на жопе, в тепле, так при этом ещё и ноют про амортизацию. Во первых, вас никто не принуждает работать таксистом. Если у вас своё авто — есть масса водительских вакансий, где никакой Яндекс не заставит вас ехать в Кукуево за 100 рублей. Во вторых, если вы работаете на арендуемой машине, то вы изначально каждый день в минусе, и вы прекрасно всё знали, когда подписывали договор с Яндексом. Ну а в третьих, как вы любите говорить, хотите подешевле — ездите на общественном транспорте, ну тогда в таком случае можно вам ответить, хочешь зарабатывать больше — вози богатых, а не бедных. А такси Яндекса ниже бизнес класса — это для бедных, уж извините
29 апреля 2023 в 18:41
Ответить#
+1
Слышь ходи пешком и дешевле и проблем не будет
30 апреля 2023 в 07:38
Ответить#
–3
Я бы вам рассказал как всё это работает в точности но лишнее это это наши фишки и знать всему люду об этом не обязательо а тем кто не умеет пользоваться удачи пускай учится лично я научился всему сам и до сих пор учусь
30 апреля 2023 в 10:53
Ответить#
Я бы и Вам рассказал как 100 км проезжать на ладе на 2,2 литра бенза. Но не скажу. Но читайте, что я знаю... Фигню знаю, но ЧСВ зашкалит
30 апреля 2023 в 11:24
Ответить#