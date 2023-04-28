Таксисты придумали, как отказываться от заказов без потери рейтинга

Александр


Фото: Unsplash

Водители, работающие с «Яндекс Такси», изобрели способ, позволяющий отказываться от невыгодных заказов без потери рейтинга и активности. На некоторых тарифах они не видят точку Б до тех пор, пока не приедут за пассажиром, и тогда может выясниться, что заказ слишком дешёвый или ехать нужно очень далеко, что невыгодно.

Один из водителей рассказал изданию URA.ru, что он просто отключает мобильный интернет, когда видит, что ехать до клиента слишком далеко, или понимает, что не заработает на поездке. Система определяет это как проблему с интернетом и автоматически отменяет принятый заказ, не снимая баллы активности. Спустя пару минут можно снова включить интернет и принимать новые заказы в надежде, что появится что-то более выгодное.

Ранее мы рассказали, что водители «Яндекс Такси» недовольны тем, что сервис скрывает от них точку Б (то есть адрес, до которого нужно добраться пассажиру). Некоторые таксисты отказываются от таких заказов или просят клиентов отменить поездку. В первом случае водитель теряет баллы активности (и система будет назначать ему менее выгодные заказы), а во втором с клиента могут быть списаны деньги за подачу машины.

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Комментарии

Tigrolik
+571
Tigrolik
Вроде говорят, что за такое блокируют.
28 апреля 2023 в 12:27
#
–4
Владимир Черновец Tigrolik
Говорят что кур доят. Блокируют если активность падает ниже 10 . Ниже 41 Яндекс перестаёт доплачивать за заказы из так называемых луж , это такие места когда в определенный период времени из этих мест наибольшее число заказов, например в Питере в утренние часы это с окраин города а вечером из центра.
28 апреля 2023 в 15:45
#
0
Ребятушки Владимир Черновец
Если не шаришь в этом, то нех даже комментировать. За это легко пожизненный блок могут дать. Моему товарищу уже сделал яндекс за режим самолёта.
28 апреля 2023 в 17:24
#
0
Ребятушки Tigrolik
Дают, и довольно легко, если злоупотреблять. Яндекс знает эту фишку, и моему товарищу тоже приходило предупреждение от Яндекс, что заблокируют за режим самолёта. В день пару раз желательно включать самолёт и не более
28 апреля 2023 в 17:27
#
+604
Paspartu
Александр понял, что таксисты самые активные на этом сайте.
28 апреля 2023 в 12:31
#
+148
lokky
Надеюсь, Яндекс на них управу найдет...и показательно кастрирует))
28 апреля 2023 в 12:36
#
+7
Максим
Раньше были нормальные такси, которые возили всех. Сейчас же хочу еду, хочу не еду. Заказать такси в определенному времени невозможно.
28 апреля 2023 в 13:37
#
Дмитрий Могучев
+91
Дмитрий Могучев Максим
В моем регионе есть такое такси Maxim. Так вот когда вызываешь такси через него, хотя цены завышена, стоят рядом 5 машин и не один не возьмёт , вообще не понимаю их. Зачем выходят на линию...
28 апреля 2023 в 13:41
#
+3
Александр Демидов Дмитрий Могучев
Ну да, еще один пользователь. Я "максим такси"? Просто ответь на вопрос. При цене заказа 110-150₽ с которых 18% списывается всяких налогов и комиссий, потом от туда нужно заправить авто, и поменять расходники масло, колодки, осаго купить. Я не говорю об амортизации машины. Ты станешь за 30-40 рублей работать? Причем с этих 30-40 еще и амортизация в день рублей500(я по своей машине сужу). Поэтому я лично не езжу в максиме.
В ростове есть пословица "нормально делай-нормально будет" я с Хабаровска, но понимаю эту пословицу. Плати больше, я и дверь перед тобой открою и пожелаю хорошего дня и анекдот расскажу если загрустишь. А за 30 рублей только услышишь "эй тело давай грузись, счетчик включен"
28 апреля 2023 в 21:13
#
0
Сергей Мишин Александр Демидов
1. Если возишь на Lada Granta, то сорян, ценник будет 30-40 рублей. 2. Хочешь выше ценник, или в бизнес. Там как ты любишь стоимость поездки выше, дверки открывать и прочее.3. Не берут в бизнес, а на Granta дешево и не хочешь ездить, иди на завод.
30 апреля 2023 в 13:04
#
+4
NezloyTaxist Rezvan Дмитрий Могучев
Точно не для того чтобы кому то оказать бесплатную услугу. Из за низких расценок падает рентабельность. Поэтому кто умеет считать и не берут не рентабельные заказы .
29 апреля 2023 в 08:55
#
+3
Евгений К Максим
И сколько ты раньше платил? Умник. Сейчас хочешь за копейки прокатиться и чтоб в ж.пу тебя целовали. Будет тебе такси как раньше, но у тебя денег не хватит что б на нем уехать
28 апреля 2023 в 17:41
#
+3
Александр Демидов Евгений К
Убивает когда цена поездки в максиме 160₽, и грузятся 5 чел. Точнее хотят загрузиться, и поехать в такси по цене автобуса))) люди вобще трататушки путают.
28 апреля 2023 в 21:15
#
+1
Александр Ярков Максим
Уважаемые пассажиры, откажитесь от услуг такси, перевозите свои попы на автобусах, маршрутках и т.д. Это же дешевле и без всяких нервов. Дошли до остановки подождали общественный транспорт сели в него стоя доехали, дошли с остановки до места назначения, под дождём или в мороз, удобно же. Нет вас нужно забрать от подъезда довести тоже до подъезда, пожелать хорошего дня, в итоге получить копейки и плохую оценку. Вы не закупались случайно?
29 апреля 2023 в 04:17
#
–2
Dark Knight Александр Ярков
Не закупались. Почему в дождь и снег ценник таксистами задирается до небес всегда. Впрочем что уж про дождь, вспомним Питер, как возили за безумные деньги, когда терракт был в метро. Так что правильно Яндекс делает, давить, я бы на их месте в непогоду вообще бы минималки для всех ставил.
29 апреля 2023 в 07:02
#
–4
Главный Канал Dark Knight
Чувак это вы пасажиры виноваты то что в дождь снег, пробки, в одном районе,в одном месте 30 человек заказывают такси когда машин 10, и привлечь других таксистов способны только деньги,и то сотку докинут,а если куда то срочно нужно добраться то накинуть сотку что б тебе нашли машину это не больгие деньги
29 апреля 2023 в 23:28
#
–4
Главный Канал Dark Knight
У тебя реально мозгов мало что бы понять что в непогоду заказов сотни,а таксистов десятки,за минималку за тобой бутылка только приедит
29 апреля 2023 в 23:31
#
0
Evgen Р AID_001453.4b1ea2fc55cc4de684bb6ca8e86f6dfe.2100
Слушай а при чём туту таксериком больше не умеешь многие подробатывают Я работаю сварщиком на заводе так + ещё и вас вожу,вся страна в кредитах да на ипотеке сидит уже 9 лет катаю,а цены особенно в максиме на уровне 2014-15г тогда и бензин был дешевле и жизнь и с петихаткой можно было в магазин сходить ,
30 апреля 2023 в 02:55
#
Bazily
+195
Bazily Александр Ярков
Не устраивает размер вознаграждения за работу, откажись от этой работы. Иди учись, мозги воспитывай, а не бухти тут.
29 апреля 2023 в 11:02
#
–3
Денис Сафрнонов Bazily
Не устраивает высокая цена на такси,езжай на общественном транспорте.а то в кармане сотка,а требуют что б из возили как королей.
30 апреля 2023 в 09:32
#
+3
BELARUS Максим
Раньше цена на такси была правильной, а не как сейчас по цене общественного транспорта.
29 апреля 2023 в 07:35
#
+3
Денис Захарин Максим
Раньше и цены были другие. Водитель зарабатывал. А сейчас зарабатывает только яндекс.
29 апреля 2023 в 11:31
#
0
Руслан Мусин Максим
Раньше все таксисты выдели точку B и цену и могли среди всех заказов выбрать подходящий им а сейчас заказ приходит автоматически и точку В они не показывают она появляется когда авто приехало на точку А а цена вообще появляется только в пути
29 апреля 2023 в 13:47
#
Dmitriy
+499
Dmitriy
Ну таксисты хотят зарабатывать по штуке за каждый км от столько же просил за простой. Зажрались...
28 апреля 2023 в 14:23
#
–4
Владимир Черновец Dmitriy
Люди хотят заработать, чтобы накормить свою семью, а вы нищеброды хотите за копейки ездить , на общественном транспорте бывает дороже проехать чем на такси . Таксист должен отдать аренду автомобиля, 22% Яндексу , 4% парку через которого подключен к Яндексу, а также заправить и помыть автомобиль. В среднем с каждого заказа водиле остаётся 65-70%от суммы заказа.
28 апреля 2023 в 15:40
#
+604
Paspartu Владимир Черновец
Какая разница что мы, нищеброды хотим. Нам назначают стоимость поездки, мы на нее соглашаемся.
В какой момент виноватым становится пассажир?
28 апреля 2023 в 15:49
#
–2
Дмитрий Александрович Paspartu
А когда водитель соглашается на поездку принимая заказ с точки а в точку б, и по пути начинают менять точки или добавлять остановки. Кто виноват? Клиент всегда прав? Только вот тут вы не клиент, а пользователь.
29 апреля 2023 в 05:17
#
–3
Денис Сафрнонов Paspartu
А ни кто и не говорит что вы виноваты.в каком момент виноват таксист что он не хочет или не выгодно вас везти за такую сумму?по тем же правилам сервиса вам может быть отказано в услуги
30 апреля 2023 в 09:37
#
+1
sergo s Владимир Черновец
Надо чтобы каждый кто ездит на такси побывал в шкуре таксиста, вот тогда то мнение изменится. А так бесполезно что-то доказывать.
28 апреля 2023 в 19:47
#
EDD
+235
EDD sergo s
Нахера мне твоя шкура, ты сам её выбрал. Мне и в своей неплохо.
29 апреля 2023 в 06:09
#
–3
John Silver
Яндекс такси- это нидерландская компания,снимающая %% с каждого заказа водителя.Деньги,это миллиарды,уходят в Брюссель на содержание НАТО в Европе.Работая в Яндексе,вы финансируете НАТО,которое убивает наших пацанов на Украине.Время придет и все ответят за пособничество НАТО.Я 10 лет работаю в такси,другой работы нет.Фонарь на крышу,есть лицензия,оформлен как самозанятый и цены у меня договорные.1км= 1 литру моторного топлива.Сейчас рынок и никакой ебаный Яндекс не имеет право устанавливать мне цены.Машина моя,ТО за мой счёт! Коллеги! Будьте благоразумные. Наша команда 25 человек,у всех рации для экстренной помощи в случае разбоя или попытки захвата машины.А Яндекс в подобной ситуации,вас кинет.До них дозвониться не реально.
28 апреля 2023 в 15:46
#
tellurian
+5066
tellurian John Silver
Российские компании и государство платят миллионы долларов за транзит и поставляем нефть и не только для их техники.
Польше продукты поставляют.
28 апреля 2023 в 20:36
#
+1
sergo s
Скажу как знаток всех махинаций с приложением, что так можно делать 2 раза в 2 часа, если больше то прилетает блок от 30 до 120 минут. Никаких пожизненно за это не бывает. Только вот после такой отмены система думает что это сбой и этот же заказ кидает снова. Так что иногда приходится терять активность...
28 апреля 2023 в 19:42
#
tellurian
+5066
tellurian
Не понял фишку. Можно же не принимать заказ?
28 апреля 2023 в 20:43
#
EDD
+235
EDD
Да будет срач. Часть вторая.
29 апреля 2023 в 06:08
#
Chimone Arika
+152
Chimone Arika EDD
Ничего личного — рейтинги 🤷‍♂️
29 апреля 2023 в 17:23
#
+4
NezloyTaxist Rezvan
На самом деле система очень быстро распознаёт отключение от интернета и дальше в зависимости от того брендированны вы или нет , блокирует точку В на некоторое время(обычно на час) , принуждает таким образом принимать заказы вслепую. Если отключение продолжится на регулярной основе, то блокировка может быть применена на более длительный период. Также существует санкции на блокировку аккаунта за так называемый недоезд к пассажиру и дальнейшее игнорирование пассажира. Здесь блокировка может составить от 50 дней до полугода. Повторно может произойти блокировка пожизненно. ЯНДЕКС ТАКСИ- ЭТО САМАЯ ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ПАРАЗИТИРУЮЩАЯ НА СВОЁМ МОНОПОЛИЗМЕ КОМПАНИЯ!!!!!
29 апреля 2023 в 08:51
#
+148
lokky
Вчера ездил на яндекс.такси: 8 минут, 222 рубля, погода норм. Я не вякнул даже, цена показалась немаленькой(для меня), но адекватной. Таксисты, я прав или этого слишком мало?
29 апреля 2023 в 10:02
#
Bazily
+195
Bazily lokky
Им, чем больше, тем лучше. Он бухтят всегда, работа у них такая.
29 апреля 2023 в 11:04
#
Chimone Arika
+152
Chimone Arika lokky
Скажу больше, всегда на чай >10% оставляю, если мне мозг не долбили своими "поставь 5 по брацки", а сам как чудак на М гнал и понты "только пару часов в день — так у меня бизнес"
29 апреля 2023 в 17:31
#
–4
Главный Канал lokky
За 8 мин и 100р норм,но никак не 65р как сейчас
29 апреля 2023 в 23:43
#
0
Радик Шангиреев
Жалко, что так всё произошло: ни тебе нормальной работы, ни тебе нормальной зарплаты. Люди мучаются идут в таксисты работать, в курьеры и т.д. и т.п.
29 апреля 2023 в 11:44
#
+2
TTo3uTuB4uK So2
Работаю в Яндексе в Казахстане у нас в среднем за заказ 500тг — 85₽ примерно. Не знаю много это или нет для России. Но у нас берут всё под ряд откуда куда вообще не смотрят в основном. В месяц выходит +/- 600тыс ТГ — 100тыс ₽.Опять же повторюсь не знаю много это или мало но в Казахстане это очень даже хорошо
29 апреля 2023 в 12:25
#
Bazily
+195
Bazily TTo3uTuB4uK So2
Значит у вас в Казахстане просто работают. А тут привыкли скулить и мечтать о крупных заработках, притом ничего не делая.
29 апреля 2023 в 13:50
#
–4
Dostoevsky Dostoevsky
Бомжи разбушевались. На маршрутку, теплотрассники! Такси не для вас, ушлепки!
29 апреля 2023 в 12:59
#
Bazily
+195
Bazily Dostoevsky Dostoevsky
Так это вы, таксибыдло, тут бухтите. Нам, пассажирам, пофигу. Сгинете вы, на ваше место придут другие. Желательно, что такие быдло, как вы, скорее бы исчезли с радаров.
29 апреля 2023 в 13:48
#
–3
Денис Сафрнонов Bazily
Быдло тут только вы.не один таксист плохо не отозвался о пассажиров,а вот вы явно пассажир быдло и нищеброд и такие как вы больше всех понтуются и еду за 3 рубля.таких вот умников шлю сразу на ...
30 апреля 2023 в 09:43
#
Chimone Arika
+152
Chimone Arika Денис Сафрнонов
Пару тем назад полистайте — меня Ваши коллеги знатно за глаза грязью поливали. Есть что сказать?
30 апреля 2023 в 11:17
#
EDD
+235
EDD Dostoevsky Dostoevsky
Ахах) Вот же комплекс неполноценности то выпирает как) Ты фамилию "Достоевский" то, наверное, у пассажиров подслушал.
29 апреля 2023 в 14:19
#
+2
Денис Ховрич
Зачем спорить с людьми, которые не понимают, что такси дешевое и только во время большого спроса она поднимается на более менее нормальный ценник. Яндекс приравнял такси к уровню общественного транспорта, но услуги совершенно разные. И те кто не доволен, привыкли к этому и не задумываясь требуют. Не стоит спорить, нервы крепче. 1) Блок входящих звонков от не записанных в телефонную книгу абонентов2) Забирать только с указанной точки, либо же в ближайшей доступной для парковки3) Отмена всех заказов различными путями в те места куда вы не хотели бы ехать4) Никогда не спорить с пассажирами, что минимизирует количество ЧП при которых придется вытаскивать из машины практически к нулю.И к вечеру не охота всех прибить)) Пользуйтесь у кого нервяк на работе)
29 апреля 2023 в 15:48
#
0
Андрей Буянов
Я с Алтая и в нашем городе 2 агрегатора- Яшка и Максим. Имею основную работу сутки-трое, в свободное время катаю и там и там. Так вот, могу с уверенностью сказать, что Яндекс это самое убожественное днище для водителя. Всё знакомые мои уже давно с него спрыгнули, да и я пользуюсь в нём только функциями "домой"и "на работу".Единственное, что в Яндексе нормальное, это навигатор, за всё остальное охота в морду дать разрабам и их хозяевам. Особенно, когда приходит заказ за 3 километра до точки А и ценник 76 рублей. Короче, кроме мата, нет слов.
29 апреля 2023 в 16:09
#
Chimone Arika
+152
Chimone Arika Андрей Буянов
Что Вам мешает "голосовать ногами" с коллегами? Куча сервисов закрылись/не вышли даже на рынок из-за нехватки исполнителей. Если Яшка останется один на один с клиентами, то клиенты убегут туда где рабочий, годный сервис.
Всё в Ваших руках. Ах, да — скулить с водительского назад куда удобнее ;)
29 апреля 2023 в 17:38
#
Chimone Arika
+152
Chimone Arika
Ну тут-то я могу писать в саппорт, господа таксисты? Или опять меня анафеме придадите и бранными словами за правду? 😂
29 апреля 2023 в 17:14
#
+4
Slay Slay
Как же умиляют ребята, которые работают в нищеноме на арендованном тарантасе, ездят как водитель УАЗа в деревне, хотят работать сидя на жопе, в тепле, так при этом ещё и ноют про амортизацию. Во первых, вас никто не принуждает работать таксистом. Если у вас своё авто — есть масса водительских вакансий, где никакой Яндекс не заставит вас ехать в Кукуево за 100 рублей. Во вторых, если вы работаете на арендуемой машине, то вы изначально каждый день в минусе, и вы прекрасно всё знали, когда подписывали договор с Яндексом. Ну а в третьих, как вы любите говорить, хотите подешевле — ездите на общественном транспорте, ну тогда в таком случае можно вам ответить, хочешь зарабатывать больше — вози богатых, а не бедных. А такси Яндекса ниже бизнес класса — это для бедных, уж извините
29 апреля 2023 в 18:41
#
–3
Дмитрий Солнце
Я бы вам рассказал как всё это работает в точности но лишнее это это наши фишки и знать всему люду об этом не обязательо а тем кто не умеет пользоваться удачи пускай учится лично я научился всему сам и до сих пор учусь
30 апреля 2023 в 10:53
#
Chimone Arika
+152
Chimone Arika Дмитрий Солнце
Я бы и Вам рассказал как 100 км проезжать на ладе на 2,2 литра бенза. Но не скажу. Но читайте, что я знаю... Фигню знаю, но ЧСВ зашкалит
30 апреля 2023 в 11:24
#