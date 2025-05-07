Таксисты рады отключению интернета: цены взлетели, конкуренции нет





Как пишут «РИА Новости», в Москве и некоторых других городах резко повысились расценки на поездки на такси. Это произошло из-за отключения мобильного интернета. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Когда пропадает мобильная связь, пассажиры временно не могут заказать такси или сталкиваются с тем, что поблизости нет машин — не все водители могут выйти на линию и принять заказ. Если не удается заказать такси, рекомендуем воспользоваться общественным транспортом или подождать, пока соединение восстановится», — прокомментировала пресс-служба «Яндекс Такси».

Из-за недостатка автомобилей в «Яндекс Такси» начал действовать повышенный коэффициент, благодаря чему таксисты зарабатывают на поездках в несколько раз больше, чем в другие дни.Мобильный интернет работает не только у пассажиров, но и у водителей, поэтому многие из них взяли вынужденные отгулы на праздничные дни. Оставшиеся приспособились: они подъезжают к местам, где есть публичный Wi-Fi и принимают заказы там.В «Яндексе» отметили, что перебои возникнут в работе не только такси, но также аренды электросамокатов и доставки еды.Отключение мобильного интернета продлится с 7 по 9 мая. Оно потребовалось властям для обеспечения безопасности в местах празднования Дня Победы в Великой отечественной войне.