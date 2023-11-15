Таксисты рассказали, как их терроризируют пассажиры

Издание Ura опубликовало статью, в которой рассказывается о нечестных методах наживы на таксистах. Некоторые пассажиры считают, что они платят за поездки слишком много, и стараются сэкономить за чужой счёт.
По словам таксистов, иногда встречаются пассажиры, которые намеренно ищут, к чему можно придраться, а затем шантажируют: просят снизить цену или вернуть часть денег, угрожая в ином случае поставить низкую оценку. К примеру, они могут попросить не брать деньги за ожидание или высказывают недовольство тем, что в машине резкий запах освежителя, громкая или, наоборот, тихая музыка, грязь на коврике (даже если на улице дождь и слякоть).
Таксисты понимают, что из-за низких оценок есть риск оказаться заблокированным в сервисе, поэтому иногда идут на уступки и делают скидку: возвращают часть платы наличными из своего кармана, если в приложении был выбран безнал, или берут меньше обозначенного в приложении. При этом агрегатор такси не в курсе таких скидок и берёт с них комиссию по полной, из-за чего некоторые поездки оказываются невыгодными и уводят водителей в минус вместо того, чтобы приносить им доход.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым