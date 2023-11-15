Таксисты рассказали, как их терроризируют пассажиры

Александр
Фото: Unsplash

Издание Ura опубликовало статью, в которой рассказывается о нечестных методах наживы на таксистах. Некоторые пассажиры считают, что они платят за поездки слишком много, и стараются сэкономить за чужой счёт.

По словам таксистов, иногда встречаются пассажиры, которые намеренно ищут, к чему можно придраться, а затем шантажируют: просят снизить цену или вернуть часть денег, угрожая в ином случае поставить низкую оценку. К примеру, они могут попросить не брать деньги за ожидание или высказывают недовольство тем, что в машине резкий запах освежителя, громкая или, наоборот, тихая музыка, грязь на коврике (даже если на улице дождь и слякоть).

Таксисты понимают, что из-за низких оценок есть риск оказаться заблокированным в сервисе, поэтому иногда идут на уступки и делают скидку: возвращают часть платы наличными из своего кармана, если в приложении был выбран безнал, или берут меньше обозначенного в приложении. При этом агрегатор такси не в курсе таких скидок и берёт с них комиссию по полной, из-за чего некоторые поездки оказываются невыгодными и уводят водителей в минус вместо того, чтобы приносить им доход.

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Комментарии

Tigrolik
+604
Tigrolik
Ой, бедные-несчастные.
Сегодня в 17:17
#
tellurian
+4800
tellurian
Надо таких клиентов тоже наказывать. Вроде есть возможность писать отзывы на клиентов.
Сегодня в 17:25
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Dmitriy
+781
Dmitriy
Ну таксисты-то у нас все святые... И ездят идеально всегда..
Сегодня в 18:11
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tellurian
+4800
tellurian Dmitriy
Водители есть хорошие и плохие, пассажиры тоже.
55 минут назад
#