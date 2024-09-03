Таксисты рассказали, что они делают с пассажирами, которые им не нравятся





Таксист, сотрудничающий с «Яндекс Go», по пунктам расписал на «Пикабу», за что он снижает оценки пассажирам. Он возит «Эконом» в Калининграде на полуубитой 15-летней машине по 6-7 часов в день (преимущественно по вечерам) и зарабатывает «грязными» по 120-200 тысяч рублей в месяц (после вычета штрафов, комиссии, налогов и расходов остаётся примерно треть). Вот что не любят таксисты в пассажирах:



— Воняет перегаром или просто воняет: минус балл

— Опоздал к подаче машины: минус балл

— Открыл окно при работающем кондиционере: минус балл

— Добавил промежуточную точку в процессе поездки или изменил конечный пункт на деревню или СНТ без нормальной дороги: минус два балла



По его словам, пять баллов заслуживает тот, кто без опозданий выходит к указанному месту подачи, приятно пахнет или не пахнет вообще и едет молча.



Комментатор из числа пассажиров то ли в шутку, то ли всерьёз рассказал о своих критериях оценки водителя. Они гораздо более строгие, многие таксисты по этой схеме получали бы минусовую оценку:



— Не подъехал к нужной парадной: минус балл

— Сказал хоть слово мне за время поездки: минус балл

— Включил или выключил кондей без моей просьбы, некомфортная температура в салоне: минус балл

— Не включил приятную для меня музыку: минус балл

— Повез не тем маршрутом, каким хотел я: минус балл

— Не понравился мне запах ароматизатора: минус балл

— Переднее сиденье сдвинуто вперед и невозможно на него сесть: минус балл

— В багажнике лежат посторонние предметы: минус балл

— Не работают ремни безопасности: минус балл

— По окончании поездки не попрощался, не пожелал мне хорошего дня: минус балл



Другой таксист прокомментировал предыдущего. Он рассказал, что «Яндекс Go» позволяет игнорировать пассажиров с рейтингом 4,2 и ниже — водители могут не принимать их заказы без снижения активности, чем многие и пользуются. Это означает, что пассажиру с пониженным рейтингом будет труднее найти машину, поиск займёт больше времени, и может приехать автомобиль, владельцу которого абсолютно всё равно кого возить.



Что ещё примечательно, таксист видит, какую оценку ему поставил тот или иной пассажир, и он может оспорить её через поддержку, если считает, что балл был занижен необоснованно. У пассажиров такой возможности нет, и даже если таксист поставил единицу без какой-либо причины, а из вредности или из-за плохого настроения, отменить эту оценку не получится.





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