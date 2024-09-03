Таксисты рассказали, что они делают с пассажирами, которые им не нравятся

Александр



Таксист, сотрудничающий с «Яндекс Go», по пунктам расписал на «Пикабу», за что он снижает оценки пассажирам. Он возит «Эконом» в Калининграде на полуубитой 15-летней машине по 6-7 часов в день (преимущественно по вечерам) и зарабатывает «грязными» по 120-200 тысяч рублей в месяц (после вычета штрафов, комиссии, налогов и расходов остаётся примерно треть). Вот что не любят таксисты в пассажирах:

 — Воняет перегаром или просто воняет: минус балл
 — Опоздал к подаче машины: минус балл
 — Открыл окно при работающем кондиционере: минус балл
 — Добавил промежуточную точку в процессе поездки или изменил конечный пункт на деревню или СНТ без нормальной дороги: минус два балла

По его словам, пять баллов заслуживает тот, кто без опозданий выходит к указанному месту подачи, приятно пахнет или не пахнет вообще и едет молча.

Комментатор из числа пассажиров то ли в шутку, то ли всерьёз рассказал о своих критериях оценки водителя. Они гораздо более строгие, многие таксисты по этой схеме получали бы минусовую оценку:

 — Не подъехал к нужной парадной: минус балл
 — Сказал хоть слово мне за время поездки: минус балл
 — Включил или выключил кондей без моей просьбы, некомфортная температура в салоне: минус балл
 — Не включил приятную для меня музыку: минус балл
 — Повез не тем маршрутом, каким хотел я: минус балл
 — Не понравился мне запах ароматизатора: минус балл
 — Переднее сиденье сдвинуто вперед и невозможно на него сесть: минус балл
 — В багажнике лежат посторонние предметы: минус балл
 — Не работают ремни безопасности: минус балл
 — По окончании поездки не попрощался, не пожелал мне хорошего дня: минус балл

Другой таксист прокомментировал предыдущего. Он рассказал, что «Яндекс Go» позволяет игнорировать пассажиров с рейтингом 4,2 и ниже — водители могут не принимать их заказы без снижения активности, чем многие и пользуются. Это означает, что пассажиру с пониженным рейтингом будет труднее найти машину, поиск займёт больше времени, и может приехать автомобиль, владельцу которого абсолютно всё равно кого возить.

Что ещё примечательно, таксист видит, какую оценку ему поставил тот или иной пассажир, и он может оспорить её через поддержку, если считает, что балл был занижен необоснованно. У пассажиров такой возможности нет, и даже если таксист поставил единицу без какой-либо причины, а из вредности или из-за плохого настроения, отменить эту оценку не получится.

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Комментарии

+672
pincher
Вообще это зависит от определённого человека… просто некоторые нормально к чему-то относятся, а некоторые вредные ко всему придираются, поэтому статья ни о чем. Можно накидать ещё несколько десятков вариантов за что минус балл дают и те и другие.
21 минуту назад
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