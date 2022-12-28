Во многих городах в новогоднюю ночь не будет общественного транспорта. Таксисты уже потирают ручки!





Власти многих российских городов объявили об отмене праздничных мероприятий в новогоднюю ночь. Не будет салютов, выступлений творческих коллективов и многих других развлечений. В понимании властей, граждане должны сидеть по домам в ночь с 31 декабря на 1 января, а потому им не нужен общественный транспорт.



В прежние годы были организованы специальные ночные маршруты, и в них стоимость поездок была в 2-3 раза выше, чем в обычное время, но это всё равно намного дешевле, чем ездить на такси (тем более, что у таксистов тоже действовали новогодние тарифы в несколько раз выше обычных).



На этот раз чуть ли не единственным способом переместиться из одной локации в другую в новогоднюю ночь станет вызов такси. Таксисты в курсе, что общественного транспорта, который составлял бы им конкуренцию, не будет, а потому уже продумывают, как заработать по максимуму. Те, кто работает на «Яндекс Такси», знают несколько способов искусственного повышения тарифов — например, выход на линию непосредственно перед приёмом заказа и включение авиарежима на смартфоне в процессе поездки. Это создаёт дефицит машин и, как следствие, увеличение стоимости поездок за счёт появления повышающего коэффициента.



Департамент транспорта Москвы в своём телеграм-канале заранее попросил агрегаторов такси не повышать стоимость поездок в праздничные дни. Исходя из опыта предыдущих лет, спрос на такси в новогодний праздник повышается, на дорогах появляются пробки, и вместе с этим растёт коэффициент и увеличивается стоимость услуги. Вряд ли «Яндекс Такси» и другие агрегаторы сделают исключение в этом году и вручную вмешаются в работу алгоритмов, которые формируют цены, пытаясь сохранить баланс между спросом и предложением.

