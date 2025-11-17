Такую iOS вы точно себе захотите. Прокол Apple позволил установить iPadOS на iPhone







Джейлбрейк мёртв уже больше 10 лет, но энтузиасты продолжают находить новые дыры в обновлениях ОС Apple, которые иногда приводят к довольно интересным последствиям. На днях разработчики научились устанавливать iPadOS на iPhone с многозадачностью, мелкими окнами приложений и кучей других полезностей.

Пользователь X под ником minacrissDev_ рассказал, что новый эксплойт, позволяющий выйти из песочницы и атакующий системные сервисы iOS itunesstored и bookassetd, использует подсистему MobileGestalt. Причём его можно было активировать только в первой бета-версии iOS 26.2. Во второй Apple успела пофиксить этот баг.Сервис MobileGestalt отвечает за предоставление приложениям и службам информации об устройстве, конфигурации и оборудовании, в то время как песочница изолирует приложения и службы для предотвращения несанкционированного доступа к системным компонентам. После выхода из песочницы код может получить повышенные привилегии, что позволяет менять системные файлы, конфигурации устройств и включать отключенные API.Запуск iPadOS на iPhone 17 Pro Max позволил обойти некоторые системные ограничения, активируя такие функции, как снижение ограничений на загрузку сторонних приложений и активацию интерфейсов многозадачности, но при этом система не предоставила полный root-доступ.Жаль, что Apple не позволяет использовать многооконный режим хотя бы на моделях Pro Max. Вероятно, это изменится с релизом складного iPhone Fold в следующем году.