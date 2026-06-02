Тарифы сотовых операторов без абонентской платы в 2026 году: у кого выгоднее?

МТС

Звонки на номера МТС и городские номера вашего города — 2,5 рубля за минуту

Звонки на номера других операторов вашего города — 4 рубля за минуту

Звонки в другие регионы России — до 15,5 рублей за минуту

«МегаФон»

Первая минута разговора с абонентом МегаФона в домашнем регионе стоит 1,2 рубля

Начиная со второй минуты звонок становится бесплатным (до 120 минут в сутки)

При звонках на номера МегаФона в других регионах России бесплатными будут минуты со второй по десятую включительно

«Билайн»

Подключить до 18 дополнительных номеров за 102 руб. каждый

Добавить пакеты SMS (100/300/500/1000 сообщений)

Добавить звонки по СНГ (50/100 мин.) или миру (20/50 мин.)

Подключить безлимитный интернет в роуминге за 763 руб./день

T2

Стоимость звонков на любые номера домашнего региона и T2 по России — 3 рубля за минуту

Звонки на номера других операторов по России — 9 рублей за минуту

SMS в домашнем регионе — 3 рубля, по России — 3,50 рубля

Yota

Минуты можно регулировать в диапазоне 0–2000

Безлимитный интернет и безлимит на соцсети/видео подключаются как опции

«Т-Мобайл»

390 ₽/мес (с подпиской Pro — 290 ₽/мес)

50 ГБ мобильного интернета по России

Безлимитные звонки на любые номера страны

Звонки внутри сети «Т-Мобайл» всегда бесплатны, даже если лимит минут нулевой

Приложения «Т-Банка», «Т-Инвестиций», «Т-Юниор» не расходуют трафик из основного пакета

Интернет-трафик: от 0 до 50 ГБ

Пакеты минут: 0 / 200 / 400 / 600 / 1200 минут (без пакета звонок — 3,9 ₽/мин)

SMS: безлимитные сообщения за 49 ₽/мес либо 3,9 ₽/шт без пакета

В эпоху, когда операторы активно подталкивают абонентов к дорогим тарифам с пакетами интернета и минут и SMS, предложения с нулевой ежемесячной платой остаются более выгодным решением для многих пользователей. В этой статье мы расскажем, какие предложения есть у российских операторов.• Пожилым людям. Бабушкам и дедушкам зачастую нужен только телефон для редких звонков детям и внукам. Им не требуются соцсети, мессенджеры и гигабайты трафика. Платить несколько сотен рублей в месяц за то, чем они не пользуются, — просто выброшенные деньги.• Тем, кому нужен дополнительный номер. Многие владельцы двухсимочных телефонов используют второй номер телефона сугубо для входящих звонков (например, для общения с банками, курьерами или для регистрации в сервисах). Исходящих звонков с такого номера нет, интернетом пользоваться не нужно, так зачем платить лишнее?• Людям в отпуске или командировке. Вы уезжаете в регион, где другой оператор работает лучше, чем ваш основной. Чтобы не менять тариф, проще купить нулевой номер местного оператора и положить на него немного денег — только на экстренные звонки.• Детям на первое время. Школьнику, которому ещё рано пользоваться интернетом, достаточно простого кнопочного телефона для связи с родителями. Тариф без абонентской платы позволит контролировать расходы — ребёнок не подключит подписки и не потратит всё с основного счета.• Обладателям устройствам интернета вещей (IoT). GPS-трекеры, сигнализации, умные часы — многие гаджеты требуют SIM-карту, но генерируют микроскопический трафик (несколько мегабайт в месяц). Подключать им обычный пакетный тариф — абсурд. Тариф без абонентской платы позволяет обслуживать такие устройства с минимальными затратами.Тариф «Налегке» от МТС — классический пример гибкого подхода к оплате связи. По умолчанию на тарифе включена опция «Всегда налегке», которая стоит от 9 до 12,5 ₽ в день (или 375 ₽ в месяц). За эту плату вы получаете безлимитные звонки на номера МТС и городские номера своего региона. Rлючевая особенность тарифа в том, что опцию можно отключить, тогда у вас останется тариф без абонентской платой, и вы будете платить только за фактические звонки. В этом случае стоимость услуг составит:Такой вариант подойдёт лишь тем, кто говорит по мобильному очень редко — например, использует телефон только для входящих звонков или экстренной связи. Даже 10 минут исходящих разговоров в день делают этот тариф дороже многих пакетных предложений.На тарифе практически нет мобильного интернета — помегабайтная оплата делает его использование крайне невыгодным (один короткий видеоролик может обойтись в сотни рублей).Тариф «Переходи на ноль» от «МегаФона» не предполагает абонентской платы и доступен во всех регионах России. Условия тарифа построены вокруг звонков внутри сети:С 17 марта 2026 года на тарифе изменилась стоимость звонков на номера региона пребывания, включая городские. Изменения коснулись только новых подключений — для действующих пользователей стоимость осталась прежней.Этот тариф подходит для тех, кто много общается внутри сети «МегаФон» и хочет минимизировать расходы на связь. Однако учтите: при нахождении вне домашнего региона условия могут отличаться.«Билайн» предлагает один из самых простых тарифов без абонентской платы — «Посекундный». Вы платите только за те услуги, которыми фактически пользуетесь, Нет никаких обязательных ежемесячных платежей и включённых пакетов, которые могут пропасть.Этот тариф подойдёт тем, кто хочет иметь резервную SIM-карту на всякий случай. Для активного использования такой тариф может оказаться невыгодным, так как поминутная оплата придётся платить за кажду минуту разговора и за каждый потраченный мегабайт.У «Билайна» также есть конструктор тарифов, в котором можно выбрать только те услуги, которые вы планируете использовать:Такой подход позволяет не переплачивать за ненужные услуги и настраивать наполнение под меняющиеся потребности. Например, вы можете выбрать тариф только с интернетом, полностью отказавшись от голосовых минут и SMS.«Классический» от T2— это базовый тариф, который ориентирован на пользователей, предпочитающих платить только за фактически использованные услуги. Главная особенность — отсутствие абонентской платы и посекундная тарификация звонков (0,05 ₽/сек).Ключевые условия:Важнейшее преимущество тарифа — цена заморожена до конца 2026 года. Мобильный интернет на тарифе не включён, но можно подключить пакеты: 1 ГБ за 120 ₽ или 3 ГБ за 200 ₽, либо использовать посуточную оплату. Тариф отлично подходит как резервный номер, для коротких звонков (благодаря посекундной тарификации) или для тех, кто редко пользуется мобильной связью.Yota, работающая на инфраструктуре «МегаФона», продолжает оставаться одним из самых гибких игроков на рынке. Главное отличие: вы сами собираете тариф. Сколько минут, гигабайтов, SMS — столько и платите. Нет скрытых и навязанных услуг, а диапазон настроек широкий:Особенность Yota — возврат денег за неизрасходованные гигабайты и минуты. Если вы подключили пакет, но использовали не всё, оператор вернёт разницу. Yota — полностью цифровой оператор: управление через приложение, нет розничных магазинов, SIM-карта приезжает с курьером или активируется eSIM за пару минут.«Т-Мобайл» (от «Т-Банка») — виртуальный оператор, работающий на сети T2, который в 2026 году предлагает два основных варианта: готовый тариф «Хватит на всё» и гибкий тариф-конструктор.Максимальная выгода от «Т-Мобайла» достигается при использовании других продуктов «Т-Банка», так как подписка Pro существенно снижает стоимость связи. Пакеты интернета и минут можно покупать в разное время — они не привязаны жёстко друг к другу. Кроме того, «Т-Мобайл» предлагает бесплатные сервисы — защиту от спама «Секретарь» и запись разговоров.