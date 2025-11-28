Top.Mail.Ru

Мощная альтернатива «Диспетчеру задач» в Windows: TaskExplorer даёт полный контроль над компьютером

Недавно появился мощный инструмент для контроля над компьютером — суперпрокаченный аналог «Диспетчера задач» под названием TaskExplorer. Программа с открытым исходным кодом обещает тотальный мониторинг всех процессов, что делает её серьёзным конкурентом стандартным решениям Windows.

Главное преимущество TaskExplorer — способность отображать абсолютно все процессы, потребляющие ресурсы компьютера. Разработчики заявляют, что ни один скрытый майнер или вирус не сможет укрыться от его всевидящего ока. Утилита эффективно выявляет программы, чрезмерно использующие аппаратные ресурсы и интернет-трафик, а также отслеживает все запущенные программы и процессы с указанием, для чего они используются.



Особого внимания заслуживает функция принудительного завершения процессов. Если какая-либо программа начинает потреблять слишком много памяти или вредить работе системы, TaskExplorer позволяет мгновенно остановить её работу в пару кликов. Утилита справляется даже с теми процессами, которые не поддаются стандартному «Диспетчеру задач». Среди других полезных функций — детальная аналитика загрузки графического процессора, возможность массового удаления рекламного софта, а также отображение в реальном времени скорости сети и диска для каждого приложения. Пользователи могут изучать подробную статистику по любой программе.

