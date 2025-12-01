Тайные гости с камерами: за музыку в кафе грозят миллионные штрафы



Фото freepik



Владельцы малого и среднего бизнеса по всей России массово Владельцы малого и среднего бизнеса по всей России массово столкнулись с проверками законности использования музыки. Рестораны, салоны красоты и частные клиники получают штрафы от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за воспроизведение композиций без авторских отчислений.

Причиной ужесточения контроля стал пересмотр порядка и ставок отчислений за фоновую музыку для коммерческих организаций. В феврале этого года Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) впервые за шесть лет значительно увеличили тарифы, что привело к активизации проверяющих органов.Типичный сценарий проверки стал напоминать работу тайного покупателя. Так, владелице пиццерии в Обнинске Екатерине К. пришли две претензии на общую сумму 392 тысячи рублей за воспроизведение восьми иностранных треков 80–90-х годов. Проверяющий, внешне ничем не отличавшийся от обычного посетителя, сделал заказ и провёл в заведении некоторое время, фиксируя нарушения на видео. Другой случай произошёл в популярном ресторане японской кухни в Кирове, там штраф составил полмиллиона рублей. Как объяснил управляющий Бехзод Ю., в день проверки на смену вышел стажёр, который по ошибке включил музыку из неподходящего сервиса вместо лицензионной подписки.В ответ на эти меры многие предприниматели начали отказываться от фоновой музыки вообще, прекращая использование радио, стриминговых сервисов и даже телевизоров с сериалами и клипами. Некоторым, как владелице пиццерии в Обнинске, удаётся добиться перерасчёта исходя из площади заведения, что значительно снижает сумму штрафа.