Тайные гости с камерами: за музыку в кафе грозят миллионные штрафы

Фото freepik
Владельцы малого и среднего бизнеса по всей России массово столкнулись с проверками законности использования музыки. Рестораны, салоны красоты и частные клиники получают штрафы от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за воспроизведение композиций без авторских отчислений.
Типичный сценарий проверки стал напоминать работу тайного покупателя. Так, владелице пиццерии в Обнинске Екатерине К. пришли две претензии на общую сумму 392 тысячи рублей за воспроизведение восьми иностранных треков 80–90-х годов. Проверяющий, внешне ничем не отличавшийся от обычного посетителя, сделал заказ и провёл в заведении некоторое время, фиксируя нарушения на видео. Другой случай произошёл в популярном ресторане японской кухни в Кирове, там штраф составил полмиллиона рублей. Как объяснил управляющий Бехзод Ю., в день проверки на смену вышел стажёр, который по ошибке включил музыку из неподходящего сервиса вместо лицензионной подписки.
В ответ на эти меры многие предприниматели начали отказываться от фоновой музыки вообще, прекращая использование радио, стриминговых сервисов и даже телевизоров с сериалами и клипами. Некоторым, как владелице пиццерии в Обнинске, удаётся добиться перерасчёта исходя из площади заведения, что значительно снижает сумму штрафа.