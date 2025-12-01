Top.Mail.Ru

Тайные гости с камерами: за музыку в кафе грозят миллионные штрафы

Александр

Фото freepik

Владельцы малого и среднего бизнеса по всей России массово столкнулись с проверками законности использования музыки. Рестораны, салоны красоты и частные клиники получают штрафы от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за воспроизведение композиций без авторских отчислений.

Причиной ужесточения контроля стал пересмотр порядка и ставок отчислений за фоновую музыку для коммерческих организаций. В феврале этого года Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) впервые за шесть лет значительно увеличили тарифы, что привело к активизации проверяющих органов.

Типичный сценарий проверки стал напоминать работу тайного покупателя. Так, владелице пиццерии в Обнинске Екатерине К. пришли две претензии на общую сумму 392 тысячи рублей за воспроизведение восьми иностранных треков 80–90-х годов. Проверяющий, внешне ничем не отличавшийся от обычного посетителя, сделал заказ и провёл в заведении некоторое время, фиксируя нарушения на видео. Другой случай произошёл в популярном ресторане японской кухни в Кирове, там штраф составил полмиллиона рублей. Как объяснил управляющий Бехзод Ю., в день проверки на смену вышел стажёр, который по ошибке включил музыку из неподходящего сервиса вместо лицензионной подписки.

В ответ на эти меры многие предприниматели начали отказываться от фоновой музыки вообще, прекращая использование радио, стриминговых сервисов и даже телевизоров с сериалами и клипами. Некоторым, как владелице пиццерии в Обнинске, удаётся добиться перерасчёта исходя из площади заведения, что значительно снижает сумму штрафа.
Комментарии

kardigan
+4247
kardigan
Совсем уже еб.. 🤣 у них пытаются отжать все активы , а эти идиоты занимаются типа защитой прав … Маразм, или что то похуже?
Сегодня в 17:35
#
YABLOKOFON
+369
YABLOKOFON
Дожили теперь музыку не послушать на рабочем месте на стримингах, маразматики в край уже охренели. Девиз России плати и терпи, и жри что дают и молчи
Сегодня в 18:01
#
+572
d’Autriche
Пид*расы
Сегодня в 18:22
#
kardigan
+4247
kardigan d’Autriche
🤣такую страну просрали, дерьмократы сранные.
2 часа назад в 19:29
#
0
Maalex
Можно использовать музыку для Бизнеса без заключения договора с РАО и ВОИС, заключив прямой договор с Правообладателем. Например, с РусМГрупп BusinessMusic.ru они уже 20 лет помогают Бизнесам с музыкой. Также Они единственные в России кто владеет правами на популярную музыку.
10 минут назад
#
Mers
+5435
Mers
Что блть происходит нхй?!
6 минут назад
#