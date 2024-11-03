Те самые Nothing Ear (stick) сливают на распродаже AliExpress за очень приятные деньги

Олег

Nothing


Продолжаем делиться с вами полезными и выгодными находками с AliExpress. В ходе распродажи подешевели многие популярные девайсы, в том числе классические наушники от Nothing.

Nothing Ear (stick) — это ультрастильные вкладыши от известного бренда, которые совмещают в себе приятный необычный дизайн, удобную посадку в ухе, активное шумоподавление и идеологию Nothing. Их продает известный и заслуживающий доверия HWMALL Store, в котором можно найти и другие девайсы Nothing и CMF. Обычно Ear (stick) стоят около 6-7 тысяч рублей, но сегодня в ходе распродажи впервые опустились ниже 4500 рублей.

Проверить актуальный прайс и забрать Nothing Ear (stick) можно по этой ссылке на AliExpress. Лучше не затягивать с покупкой, поскольку цены и наличие быстро меняются. А еще классный ценник сейчас можно поймать на Nothing Phone 2a, часы CMF Watch Pro 2 и бюджетные наушники CMF Buds

-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Карл Пэй показал странную новинку от Nothing. Куда это вообще надевать?!
Ценник на новые CMF Buds Pro 2 обвалился почти вдвое на AliExpress. Надо брать, пока не закончились
Горячая скидка на часы CMF Watch Pro 2 на AliExpress. Дешевле нет нигде

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+6054
Вася Вотафаков
А что в них такого на 4,5 косаря? У меня наушники за косарь. Фирму даже не помню. Работают не первый год. Есть душки на уши, что бы не падали. А в этих то что? В моих и бас и все есть.
Вчера в 21:33
#
+419
Alex82 Вася Вотафаков
Думаю, качество звука. Ведь в наушниках это самое главное😉
Сегодня в 00:36
#
0
nomer30 Вася Вотафаков
Шумодав микрофона. Любой поток воздуха и вообще посторонних звуков на улице и тебя не слышно.
А звук в ориг аирподс каловый. Он проебывает любой пали.
Сегодня в 05:19
#
Ckor_30
+693
Ckor_30
Ребят когда наконец приложение обновите пора уж реально заняться этим вопросом уже как никак iOS 18
час назад в 09:44
#

Читайте также