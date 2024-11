Те самые Nothing Ear (stick) сливают на распродаже AliExpress за очень приятные деньги

Продолжаем делиться с вами полезными и выгодными находками с AliExpress. В ходе распродажи подешевели многие популярные девайсы, в том числе классические наушники от Nothing.Nothing Ear (stick) — это ультрастильные вкладыши от известного бренда, которые совмещают в себе приятный необычный дизайн, удобную посадку в ухе, активное шумоподавление и идеологию Nothing. Их продает известный и заслуживающий доверия HWMALL Store, в котором можно найти и другие девайсы Nothing и CMF. Обычно Ear (stick) стоят около 6-7 тысяч рублей, но сегодня в ходе распродажи впервые опустились ниже 4500 рублей.Проверить актуальный прайс и забрать Nothing Ear (stick) можно по этой ссылке на AliExpress . Лучше не затягивать с покупкой, поскольку цены и наличие быстро меняются. А еще классный ценник сейчас можно поймать на Nothing Phone 2a , часы CMF Watch Pro 2 и бюджетные наушники CMF Buds