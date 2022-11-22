Tecno Смартфоны

Tecno представила первый в мире телеобъектив с двойной призмой для автоматического отслеживания объекта в кадре

Фархад

Tecno Eagle Eye

Компания Tecno разработала систему из двух призм для телеобъектива камеры в смартфоне, которая позволяет снизить тряску во время съёмки движущегося объекта и увеличить качество фотографий и видеороликов.

Обычные телеобъективы предлагают оптическую стабилизацию изображения (OIS), но при съёмки движущихся объектов тряска бывает заметна.

Tecno утверждает, что нашла решение этой проблемы, объединив две призмы. Каждая призма может вращаться вдоль одной оси — одна на +/-8°, другая на +/-10°. Таким образом, при объединении двух призм камера может автоматически отслеживать объект — на целых +/-16° по одной оси и +/-20° по другой.

Tecno Eagle Eye 2

Компания назвала эту технологию Eagle Eye Lens. Разумеется, система также поддерживает оптическую стабилизацию, корректируя движения в диапазоне +/-6°. За работу такого телеобъектива отвечает искусственный интеллект.

Tecno Eagle Eye 3

Tecno обещает представить первые смартфоны премиум-класса с технологией Eagle Eye Lens уже в следующем году.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Представлены Vivo X90 и Vivo X90 Pro+ — самые производительные Android-смартфоны на данный момент
Qualcomm представила преемника Snapdragon 778G+ для субфлагманских Android-смартфонов
https://www.iguides.ru/main/other/vladeltsy_smartfonov_samsung_massovo_ispolzuyut_odinakovyy_parol_eto_plokhaya_ideya/

Рекомендации

Рекомендации

Как заказать товар без предоплаты на Wildberries. Заплатить можно при получении
«Сбербанк» рассказал, как снять наличные в банкомате без карты и Apple Pay
«Сбербанк» рассказал, почему лучше получать пластиковую карту без имени владельца
Как скачать видео с YouTube, Instagram*, TikTok и других популярных сервисов с помощью Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии