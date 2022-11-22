Tecno представила первый в мире телеобъектив с двойной призмой для автоматического отслеживания объекта в кадре

Компания Tecno разработала систему из двух призм для телеобъектива камеры в смартфоне, которая позволяет снизить тряску во время съёмки движущегося объекта и увеличить качество фотографий и видеороликов.Обычные телеобъективы предлагают оптическую стабилизацию изображения (OIS), но при съёмки движущихся объектов тряска бывает заметна.Tecno утверждает, что нашла решение этой проблемы, объединив две призмы. Каждая призма может вращаться вдоль одной оси — одна на +/-8°, другая на +/-10°. Таким образом, при объединении двух призм камера может автоматически отслеживать объект — на целых +/-16° по одной оси и +/-20° по другой.Компания назвала эту технологию Eagle Eye Lens. Разумеется, система также поддерживает оптическую стабилизацию, корректируя движения в диапазоне +/-6°. За работу такого телеобъектива отвечает искусственный интеллект.Tecno обещает представить первые смартфоны премиум-класса с технологией Eagle Eye Lens уже в следующем году.