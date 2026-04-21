Технологический сбор на гаджеты в РФ: кто и сколько будет платить?

Министерство промышленности и торговли России определило размер технологического сбора для производителей и импортёров электронной продукции. С 1 сентября 2026 года за каждый ввозимый или произведённый в стране смартфон придётся заплатить 250 рублей, а за ноутбук — 500 рублей. Также сбор вводится на стационарные телефоны: для аппаратов с беспроводной трубкой ставка составит 100 рублей, для проводных — 25 рублей. В дальнейшем правительство планирует расширить список облагаемой техники, включив в него планшеты, телевизоры, холодильники и другую бытовую электронику. Нагрузку, скорее всего, переложат на конечных покупателей, что приведёт к росту розничных цен на электронику.

Платить сбор обязаны юридические лица и индивидуальные предприниматели — производители, импортёры и оптовые поставщики. Механизм предусматривает предварительное уведомление о вводе товара в оборот, после чего специальная система в течение трёх дней рассчитывает сумму сбора. На внесение средств отводится десять рабочих дней, и только после подтверждения оплаты товар разрешается продавать. При недостаточной сумме или отсутствии платежа система откажет в допуске техники к реализации, а средства будут взысканы по нормам налогового законодательства.По прогнозу Минфина, до конца 2028 года от этого платежа в бюджет поступит около 218 миллиардов рублей. Собранные средства планируется направлять на поддержку отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности. В Минпромторге заявляют, что цель сбора — укрепление технологического суверенитета страны и стимулирование локализации производства. Впрочем, эксперты предупреждают, что в России пока нет развитого производства бытовой электроники, куда можно было бы эффективно направить эти средства.Бизнес-объединения выразили обеспокоенность предложенной схемой, которая предполагает оплату сбора до момента продажи товара. Президент АКИТ Артём Соколов отметил, что такой подход увеличивает финансовую нагрузку на компании, поскольку им приходится отвлекать оборотные средства на ещё не реализованную продукцию. В ассоциации РАТЭК предложили перенести уплату на послепродажный этап, а также отсрочить введение сбора на год — до 1 сентября 2027 года.