Технологический сбор на гаджеты в РФ: кто и сколько будет платить?

Александр

Министерство промышленности и торговли России определило размер технологического сбора для производителей и импортёров электронной продукции. С 1 сентября 2026 года за каждый ввозимый или произведённый в стране смартфон придётся заплатить 250 рублей, а за ноутбук — 500 рублей. Также сбор вводится на стационарные телефоны: для аппаратов с беспроводной трубкой ставка составит 100 рублей, для проводных — 25 рублей. В дальнейшем правительство планирует расширить список облагаемой техники, включив в него планшеты, телевизоры, холодильники и другую бытовую электронику. Нагрузку, скорее всего, переложат на конечных покупателей, что приведёт к росту розничных цен на электронику.

Платить сбор обязаны юридические лица и индивидуальные предприниматели — производители, импортёры и оптовые поставщики. Механизм предусматривает предварительное уведомление о вводе товара в оборот, после чего специальная система в течение трёх дней рассчитывает сумму сбора. На внесение средств отводится десять рабочих дней, и только после подтверждения оплаты товар разрешается продавать. При недостаточной сумме или отсутствии платежа система откажет в допуске техники к реализации, а средства будут взысканы по нормам налогового законодательства.

По прогнозу Минфина, до конца 2028 года от этого платежа в бюджет поступит около 218 миллиардов рублей. Собранные средства планируется направлять на поддержку отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности. В Минпромторге заявляют, что цель сбора — укрепление технологического суверенитета страны и стимулирование локализации производства. Впрочем, эксперты предупреждают, что в России пока нет развитого производства бытовой электроники, куда можно было бы эффективно направить эти средства.

Бизнес-объединения выразили обеспокоенность предложенной схемой, которая предполагает оплату сбора до момента продажи товара. Президент АКИТ Артём Соколов отметил, что такой подход увеличивает финансовую нагрузку на компании, поскольку им приходится отвлекать оборотные средства на ещё не реализованную продукцию. В ассоциации РАТЭК предложили перенести уплату на послепродажный этап, а также отсрочить введение сбора на год — до 1 сентября 2027 года.
Комментарии (4)

kardigan
kardigan
По божески… пока.🤪
Сегодня в 14:58
Carter_Mayers
Алиханов вообще попутал берега, урод. Нашему государству, даже 10р отдать жалко из принципа. Эти беспредельщики заслужили только гору личных санкций, как и все их родственники и ближайшее кружение. И провести всю свою жизнь на территории РФ. В развитые и приличные страны, пускать этих бандитов нельзя категорически
Сегодня в 16:31
kardigan
+4420
kardigan Carter_Mayers
Ну, они и здесь могут себе египетских пирамид построить, да места отдыха не хуже чем на Карибах….
Сегодня в 16:48
rolaks
То есть я еще должен отстегнуть государству с тех денег с которых уже уплатил НДФЛ со своей зарплаты, а также с тех денег на которые купил товар и уже заплатил НДС.
Тройное налогообложение! Это где такое еще есть?
2 часа назад в 18:19
