Технологии для семейного отдыха: тренды бронирования жилья на Новый год от «Авито»

«Авито Путешествия» провели исследование, посвященное планам россиян на новогодние поездки, и поделились рекомендациями по безопасной организации семейного отдыха. Опрос показал, что каждый третий россиянин (39%) рассматривает возможность отправиться в путешествие с семьей в новогодние праздники. Наиболее активно планируют такие поездки люди в возрасте 25-44 лет. Для многих семейные путешествия стали доброй традицией: 16% опрошенных рассказали, что отправляются в совместные туристические поездки три раза в год или чаще, 37% делают это один-два раза в год.

«Новогодние поездки — это время, которое должно приносить только радость и приятные воспоминания», — комментирует старший директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова. — Ключевой элемент спокойного отдыха — уверенность в надежности забронированного жилья. Мы рекомендуем всегда выбирать проверенные платформы, внимательно изучать историю отзывов, задавать все волнующие вопросы до до оплаты и отдавать предпочтение платформам, которые предлагают безопасные способы оплаты. Это простые, но эффективные шаги, которые позволяют сосредоточиться на планировании впечатлений, а не на решении возможных проблем».

«Треть россиян планирует отправиться в семейное путешествие на январских праздниках. Дополнительные фильтры при поиске жилья помогут провести Новый год, как запланировано: „Мгновенная бронь“ позволяет сразу получить подтверждение от собственника, а „Бесконтактное заселение“ — быстро заселиться без личных встреч. При аренде загородного дома обратите внимание на наличие бассейна, бани и сауны. Для поездки с питомцем выберите опцию „Можно с животными“» — комментирует директор «Авито Путешествий» Артём Кромочкин.

В большинстве случаев решение о поездках принимаются совместно (43% опрошенных), однако, если за организацию отвечает один человек, то чаще всего это женщина (32% против 18% мужчин). Именно они занимаются основной организацией поездки, а именно выбором направления, сравнением цен, бронированием жилья и билетов. В 39% случаев именно жены занимаются этими задачами, тогда как мужья — в 21%.В путешествиях 37% семьей предпочитают останавливаться в отелях, посуточные квартиры выбирают 25% опрошенных (26% у женщин против 22% у мужчин), снимают загородные дома на короткий срок 16% респондентов, а ночуют в гостях у друзей или родственников — 21%. При выборе жилья для 62% семей важным фактором является соотношение цены и качества, для 45% — расположение и близость к достопримечательностям или пляжу, для 43% — отзывы и оценки на сайтах бронирования, для 25% — рекомендации друзей или семьи, для 19% — наличие удобств для детей (игровая комната, бассейн, анимация).Перед тем как забронировать жилье, 48% семей внимательно изучают отзывы и рейтинги на проверенных платформах. 40% анализируют стоимость предложений и сравнивают с другими вариантами, 38% ищут фото и видеообзоры жилья от реальных гостей, а 35% связываются с арендодателем для уточняющих вопросов. Также 34% используют специализированные платформы для бронирования, а 23% обращают внимание на готовность арендодателя принимать оплату в рамках онлайн-бронирования — механика резервирования оплаты на «Авито», работающая по принципу «безопасной сделки» когда покупатель вносит деньги при бронировании, но арендодатель их получает только после заезда путешественников.