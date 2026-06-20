Техномагия с браком: почему новые AirPods Pro 3 заставляют меня психовать и швырять их в кейс

Я пользуюсь наушниками AirPods с самого момента их появления на рынке, поэтому пройти мимо AirPods Pro 3 попросту не мог — взял их на самом старте продаж в прошлом году. Конструктивно и функционально они действительно стали на голову выше предыдущих поколений, но первое восторженное впечатление оказалось обманчивым. Спустя девять месяцев активной эксплуатации эти наушники продолжают методично выносить мозг регулярными сбоями, которые Apple, судя по всему, даже не торопится исправлять. Для компании, которая всегда гордилась бесшовной работой своих устройств, такое отношение к флагманскому аксессуару — откровенный провал. Что же пошло не так — рассказываю в этом материале.Небольшой экскурс: моя история с AirPods началась со стандартной первой модели, которую я купил в пару к iPhone 7 Plus. В те годы на человека с беспроводными наушниками Apple смотрели с нескрываемым удивлением: футуристичный дизайн вызывал массу шуток про «торчащие из ушей насадки для электрических зубных щеток». Тем не менее, уровень комфорта перевешивал любой скепсис. В 2019 году я обновился на первые AirPods Pro, и это был настоящий технологический прорыв.Важно понимать: речь здесь идет не о каком-то аудиофильском качестве звука. Для вдумчивого прослушивания музыки по-прежнему лучше использовать качественные полноразмерные проводные наушники открытого типа. AirPods Pro ценят за другое — за уникальную совокупность факторов: эталонное юзабилити, плотную посадку, эффективный шумодав и безупречную на тот момент интеграцию в экосистему. Ничего лучшего для связки со смартфоном, планшетом и компьютером индустрия так и не придумала.Через пару лет активного использования первые «прошки» столкнулись с известной аппаратной болячкой — в наушниках появился неприятный скрип и отчетливый щелкающий звук при ходьбе или разговоре. Поскольку дефект признали массовым, официальный авторизованный сервисный центр Apple без лишних вопросов заменил мне старые наушники на абсолютно новый комплект. Именно по этой причине в 2023 году я осознанно пропустил релиз AirPods Pro 2: на руках были фактически нулевые наушники первого поколения, менять которые не имело никакого практического смысла (для меня).Но ситуация изменилась, когда Apple презентовала AirPods Pro 3. Полностью обновленный дизайн, заметно более эргономичная посадка, улучшенные алгоритмы аудио и внушительный список новых функций сделали свое дело. Покупка была оформлена без раздумий, а старая проверенная пара перешла в пользование жене, потому что двух пар других наушников ей мало.Распаковка и первая примерка вызвали восторг, который разбавился негативом спустя пару часов. Проблемы начались в первый же день — заряд аккумулятора кейса буквально таял на глазах. Информации в сети на тот момент не было, но буквально за неделю профильные ветки на Reddit заполнились аналогичными жалобами пользователей, купивших устройство из первых партий.Я не самый глупый человек на планете, меня не забанили в Google, да и профильное техническое образование у меня есть, поэтому попытался пофиксить всё сам. Привычные методы в виде принудительного сброса, калибровки батареи разрядом в ноль и последующей зарядкой до 100% не принесли результата. К счастью, очевидный софтверный баг инженеры Apple устранили оперативно: через две недели вышла свежая прошивка, исправившая жор батареи. Ура? Да, но параллельно с этим всплыл другой недуг — наушники рандомно прыгали между активными устройствами в комнате. И тут снова Apple выпустила обновление для AirPods, где устранила и эту проблему. Ну теперь-то точно ура? Снова нет.На этом критические баги должны были закончиться, однако главный сюрприз ждал впереди. Спустя месяц эксплуатации я заметил, что наушники самопроизвольно отключаются от iPhone во время долгих телефонных разговоров. И через 10-15 секунд они подключаются обратно, но вот этот обрыв напрягал. Что характерно, проблема проявляется исключительно при голосовых вызовах. Наушники могут без единого разрыва воспроизводить музыку или транслировать пятичасовой фильм с Apple TV, но стоит принять важный входящий звонок от сотрудников службы безопасности банка — связь гарантированно оборвется в самый неподходящий момент.Попытки локализовать проблему стандартными методами не увенчались успехом. Я пробовал делать полный сброс настроек сети на iPhone, привязывал AirPods к другому iPhone, откатывал и заново сопрягал сами наушники — проблема осталась на месте. На тематических форумах сотни владельцев AirPods Pro 3 описывают точно такие же симптомы, но действенного решения до сих пор нет.Самое поразительное, что с момента релиза наушников Apple успела выпустить уже пять обновлений, но этот конкретный баг со связью они упорно игнорируют с декабря 2025 года. Единственная надежда остается на грядущий релиз iOS 27, где работу протоколов могут переписать с нуля.В дополнение к этому AirPods Pro 3 крайне некорректно распознаются компьютерами Mac под управлением macOS Sonoma — стабильность переключения аудиопотока там оставляет желать лучшего. Но на фоне критических отвалов во время звонков это, конечно, мелкие неудобства.В сухом остатке мы имеем отличный по своим характеристикам продукт, который полностью оправдывает свою стоимость качеством материалов и возможностями экосистемы, но элементарные программные недоработки портят всё впечатление. Когда посреди важного разговора с наушники в очередной раз отключаются, приходится на эмоциях выдергивать их из ушей, швырять в кейс и продолжать диалог по старинке, прижав телефон плечом к уху. Жду официального исправления, а пока за такой подход к тестированию софта Apple получает заслуженный «минус вайб».