Оператор сотовой связи Tele2 возобновил акцию «Понедельники Tele2», в рамках которой каждый понедельник его клиенты получают какие-либо подарки. В этом проекте он сотрудничает Макдоналдс», Gett, «Каро» и другими партнерами и предлагает абонентам бесплатный кофе, скидки на такси, билеты в кино и блюда из местных кафе. Подарки отличаются от региона к региону.
В настоящее время акция «Понедельники Tele2» действует в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Пермь, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Омск, Волгоград, Краснодар, Кемерово, Воронеж, Курск, Тула, Смоленск, Тамбов, Брянск, Белгород, Ижевск, Липецк, Владимир, Иркутск, Улан-Удэ. Проект доступен пользователям тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Игровой», «Премиум» и некоторых архивных тарифов, которые перечислены на сайте Tele2.
Для получения подарка нужно зайти в приложение «Мой Tele2» и активировать промокод. Использовать эти промокоды можно по понедельникам до 14 сентября включительно.
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