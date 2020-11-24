





Теперь абоненты Tele2, пользующиеся пакетными тарифными планами, могут пользоваться социальной сетью TikTok, не расходуя включенный в тариф пакет интернет-трафика.Опция «Безлимит на TikTok» доступна на большинстве пакетных тарифных планов. Подключить услугу абоненты могут самостоятельно за дополнительную плату. На тарифе «Мой онлайн+» во всех регионах присутствия оператора и «Везде онлайн+» в Москве и Санкт-Петербурге она уже включена в пакет, поэтому её не нужно оплачивать отдельно.Во многие тарифные планы включен безлимитный доступ к WhatsApp, Viber, «ТамТам», Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассникам». С помощью настройки тарифного плана абоненты могут самостоятельно выбрать и добавить в пакет безлимит на Telegram и YouTube, «Wink Трансформер» и другие сервисы.Также в рамках тарифных планов линейки «Мой Tele2» в пакет включен ряд преимуществ. Неиспользованные в текущем месяце остатки минут и гигабайтов переносятся на следующий расчетный период. Кроме того, можно купить или продать минуты и гигабайты на площадке «Маркет Tele2». Абоненты также могут делиться интернет-трафиком с любым другим абонентом в России, подключившим пакетный тариф Tele2. Кроме того, в поездках по стране задействуется текущий тариф без доплат.