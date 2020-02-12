



«Ростелеком» заключил с ВТБ и инвесторами Tele2 соглашение о покупке доли 55% в ООО «Т2 РТК Холдинг». Благодаря этой сделке, оператор сотовой связи Tele2 будет на 100% принадлежать «Ростелекому», которым владеет государство.



Сделка между «Ростелеком», ВТБ и инвесторами оценивается в 132 миллиарда рублей и состоит из трёх частей:



Приобретение 10% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» — дочерней компании ПАО «Ростелеком». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 24 млрд рублей.

Приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ» по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 66 млрд рублей.

Приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд рублей.

Переход собственности в рамках сделки будет осуществлён в течение месяца. «Ростелекому» уже принадлежат 45% акций Tele2. Долей 55% в операторе владеет компания Tele2 Russia Holding AB, собственниками которой являются ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%). После поглощения Tele2 останется самостоятельным юридическим лицом, а также сохранит свой бренд и менеджмент.





