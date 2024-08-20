Tele2 определился с новым названием. Как вам?

Александр



По данным «Интерфакса», российский оператор сотовой связи Tele2 выбрал себе новое название. В скором времени он будет называться t2.

Ранее Tele2 запатентовал несколько торговых марок и логотипов, среди которых было наименование t2 белыми символами на чёрном фоне с полосой розового цвета. Не исключено, что будут и другие варианты оформления этого логотипа. Слоган «Другие правила» будет сохранён.

Под брендом Tele2 в России работает ООО «Т2 Мобайл», принадлежащее ПАО «Ростелеком». Организация использует этот бренд по соглашению с шведским телеком-холдингом Tele2. Контракт заканчивается 31 декабря 2024 года, он не был продлён, поэтому ООО «Т2 Мобайл» до конца текущего года необходимо провести ребрендинг.

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Комментарии

+4784
Carter_Mayers
Аляпистая фигня, будто подростки делали. Не тянет на серьёзную организацию а лишь на госконторку посредственную
час назад в 12:49
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+93
dimz80d
Те же яйца только в профиль...
51 минуту назад
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+6
spb178
Вырви глаз по цветовой гамме ужас совсем вкуса нет и шрифт 💩
49 минут назад
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