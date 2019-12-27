





Оператор сотовой связи Tele2 перезапустил для московских абонентов услугу VoLTE, обеспечивающую передачу трафика и голоса в сети LTE. Преимущества этой технологии доступны не всем смартфонам с поддержкой 4G, а лишь некоторым, перечень которых можно уточнить в поддержке Tele2.Tele2 улучшил поддержку VoLTE, а также распространил её ещё на несколько моделей смартфонов, в том числе производства Samsung и Huawei (включая бренд Honor), Vivo и Alcatel. Ранее технология VoLTE в сетях Tele2 была доступна только на брендированных смартфонах оператора — Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus.VoLTE (Voice over LTE) — технология, которая позволяет передавать голосовые вызовы по сети LTE. Она обеспечивает быстрое соединение и высокое качество передачи речи, снижая вероятность обрыва связи. Эта технология также обеспечивает экономию заряда аккумулятора и беспрерывное подключение к 4G, благодаря чему пользователь может разговаривать по телефону, не разрывая интернет-сессию.Tele2 предоставляет услугу VoLTE на всех тарифных планах. Тарификация за использование трафика и голосовых услуг не меняется, то есть платить дополнительно за использование этой услуги не придётся.