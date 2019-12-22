Накануне нового года оператор сотовой связи Tele2 пересмотрел стоимость многих тарифов в сторону повышения, выяснил Content Review. «С 1 января 2020 года на части архивных тарифных планов произойдет незначительное изменение размера абонентской платы и условий при неоплате, при этом наполнение пакетов останется неизменным» — указано в оповещении абонентов.
Изменения затронули архивные тарифы. В среднем абонентская плата за месяц (на некоторых тарифах за день) увеличилась примерно на 10%. Вот так, к примеру, изменились цены на разных тарифах для абонентов Tele2 в Москве и Московской области:
Чтобы увидеть изменения стоимости тарифов Tele2 в вашем регионе, перейдите по этой ссылке в раздел архивных тарифов и выберите интересующую вас область.
Плата за актуальные тарифы, открытые для подключения, у Tele2 не поменялась.
Мы не раз писали о том, что в 2020 году цены на мобильную связь вырастут. Предпосылок этому довольно много, в основном это новые требования законодателей к операторам: обязанность закупать оборудование для хранения всего пользовательского трафика и записей разговоров, а также отмена роуминга внутри страны. Примечательно, что Tele2 заявлял об отсутствии планов повышать цены.
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