





Оператор сотовой связи Tele2 расширил действие программы «Выгодно вместе», в рамках которой можно получить скидку на оплату связи от 5 до 20%.Раньше для получения скидки абонент мог привязать к своему счёту номера родных и знакомых в собственном регионе, а теперь программа работает независимо от региона.У всех абонентов, добавленных в группу, сохраняются свои тарифные планы, но они получают скидку, размер которой зависит от количества участников: трое — по 5%, четверо — по 10%, пятеро — по 15%. Дополнительную скидку 5% можно получить при внесении оплаты с карты Visa.Скидка предоставляется ежемесячно при наличии у участника подключенной услуги «Автоплатеж» и при внесении абонентской платы за тариф всеми участниками группы и распространяется не только на абонентскую плату, но и на различные услуги, которые оплачиваются отдельно, в том числе роуминг. При этом важно следить, чтобы все участники группы вовремя оплачивали услуги, иначе средства будут списаны со счёта основного участника — того, кто пригласил остальных присоединиться к услуге «Выгодно вместе».Предложением можно воспользоваться при подключении к Tele2 или переходе со своим номером на открытых для подключения тарифах «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. При покупке комплекта SIM-карт для всех участников в интернет-магазине Tele2 создание группы происходит автоматически. Кроме того, программа доступна действующим абонентам перечисленных тарифных планов. Сменить тариф можно в мобильном приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора.