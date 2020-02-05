Оператор Tele2 расширил покрытие в тоннелях Московского метрополитена. Теперь связь доступна на протяжении Арбатско-Покровской, Сокольнической, Замоскворецкой и Кольцевой линиях. До конца года компания планирует обеспечить интернетом Калужско-Рижскую и Серпуховскую ветки.



Tele2 продолжает работы по установке оборудования в тоннелях Московского метрополитена. В январе сеть оператора появилась еще на двух ветках – Замоскворецкой и Кольцевой линиях. Теперь фидерный кабель проложен по всей длине первой, третьей и пятой линий, а также на участке от Водного стадиона до Домодедовской станции. Сигнал, который излучает кабель, позволяет обеспечивать качественную и бесперебойную связь на Арбатско-Покровской, Сокольнической, Кольцевой и участке Замоскворецкой веток. Абоненты оператора могут пользоваться скоростным 4G-интернетом не только на станциях, но и в перегонах между ними.



Объем интернет-трафика абонентов Tele2 в Московском метро продолжает расти. Столичный регион остается ключевым драйвером роста активных пользователей мобильного интернета. По итогам 2019 года абоненты Tele2 скачали более 7,3 Пб трафика на станциях и в тоннелях метро. При этом с момента покрытия 4G в перегонах станций объем передачи данных превысил 1,5 Пб. В среднем в подземке в будние дни абоненты загружают 24 Тб трафика. При этом пассажиры Сокольнической линии в 2019 году стали наиболее активными пользователями – они загрузили на 49 Тб больше, чем пассажиры Арбатско-Покровской ветки.



Следующий этап стройки в Московском метрополитене – Калужско-Рижская и Серпуховская линии. Технические специалисты планируют обеспечить сигнал в тоннелях между всеми станциями этих участков до конца 2020 года. Таким образом, после установки оборудования и завершения монтажных работ сеть 4G станет доступна на протяжении почти половины путей столичной подземки.





