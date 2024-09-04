Tele2 умер, да здравствует T2

Теперь у мобильного оператора более лаконичное название.
О завершении ребрендинга сообщило издание «Ведомости». Руководство компании окончательно приняло решение отказаться от прежнего названия, взяв более короткое T2. По словам гендиректора Антона Годовикова, оператор не тратился на разработку логотипа — изменения внесли собственными силами. Однако в новые баннеры, вывески и рекламную кампанию все же придется вложиться.
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Впрочем, переход от Tele2 к T2 — это не только смена визуального стиля. Так оператор окончательно открестился от связи со шведским концерном Tele2 AB. Напомним, что изначально компания «Tele2 Россия» была основана шведами, но с марта 2013 года права выкупило руководство ВТБ за $2,4 млрд. По условиям договора прежнее название сохранили на десять лет. Поскольку сроки закончились еще в прошлом году, идея ребрендинга не была столь неожиданной.
Специалисты уверены, что ребрендинг положительно скажется на успехах мобильного оператора:
«T2 — один из немногих операторов, кто фактически никак не менял лого и прочие атрибуты бренда последние годы. В отличие от других компаний, которые за последнее десятилетие кардинально меняли как визуализацию, так и написание бренда и в целом старались сменить позиционирование, например «Билайн» и МТС», — уточнил аналитик компании iKS-Consulting Максим Савватин.