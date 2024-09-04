Tele2 умер, да здравствует T2

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«T2 — один из немногих операторов, кто фактически никак не менял лого и прочие атрибуты бренда последние годы. В отличие от других компаний, которые за последнее десятилетие кардинально меняли как визуализацию, так и написание бренда и в целом старались сменить позиционирование, например «Билайн» и МТС», — уточнил аналитик компании iKS-Consulting Максим Савватин.

Теперь у мобильного оператора более лаконичное название.О завершении ребрендинга сообщило издание «Ведомости». Руководство компании окончательно приняло решение отказаться от прежнего названия, взяв более короткое T2. По словам гендиректора Антона Годовикова, оператор не тратился на разработку логотипа — изменения внесли собственными силами. Однако в новые баннеры, вывески и рекламную кампанию все же придется вложиться.Впрочем, переход от Tele2 к T2 — это не только смена визуального стиля. Так оператор окончательно открестился от связи со шведским концерном Tele2 AB. Напомним, что изначально компания «Tele2 Россия» была основана шведами, но с марта 2013 года права выкупило руководство ВТБ за $2,4 млрд. По условиям договора прежнее название сохранили на десять лет. Поскольку сроки закончились еще в прошлом году, идея ребрендинга не была столь неожиданной.Специалисты уверены, что ребрендинг положительно скажется на успехах мобильного оператора: