Tele2 запретил раздачу интернета на старых тарифах. Даже за деньги — нельзя

Абоненты Tele2 заметили, что у них больше не получается раздавать интернет со смартфона другим устройствам. На новых тарифах появилась платная опция, разблокирующая возможность раздачи, а на архивных тарифах такой опции нет.
Раздача интернета доступна за 30 рублей в сутки или за 100 рублей в месяц, но для того, чтобы воспользоваться этими опциями, необходимо перейти на один из тарифов открытой линейки. Абоненты, у которых подключен тариф, переведённый в архивные, не могут раздавать интернет даже за деньги.
Скриншот: Пикабу
Новые тарифы далеко не всегда выгоднее старых. Иногда они дороже, а с учётом платы за раздачу интернета расходов становится ещё больше. Обладатели Android-смартфонов могут найти выход и с помощью специальных приложений настроить бесплатную раздачу. Такой софт маскирует трафик, благодаря чему оператор не может понять, что интернет раздаётся на другие устройства.
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