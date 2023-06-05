Tele2 запретил раздачу интернета на старых тарифах. Даже за деньги — нельзя

Александр
Абоненты Tele2 заметили, что у них больше не получается раздавать интернет со смартфона другим устройствам. На новых тарифах появилась платная опция, разблокирующая возможность раздачи, а на архивных тарифах такой опции нет.

Раздача интернета доступна за 30 рублей в сутки или за 100 рублей в месяц, но для того, чтобы воспользоваться этими опциями, необходимо перейти на один из тарифов открытой линейки. Абоненты, у которых подключен тариф, переведённый в архивные, не могут раздавать интернет даже за деньги.


Скриншот: Пикабу

Новые тарифы далеко не всегда выгоднее старых. Иногда они дороже, а с учётом платы за раздачу интернета расходов становится ещё больше. Обладатели Android-смартфонов могут найти выход и с помощью специальных приложений настроить бесплатную раздачу. Такой софт маскирует трафик, благодаря чему оператор не может понять, что интернет раздаётся на другие устройства.
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Комментарии

+96
migachevm
вроде работает пока раздача. тариф «супер онлайн 12_2021»
Сегодня в 20:17
#
tellurian
+4961
tellurian
Стараются убрать тех, кто выкачивает терабайтами
2 часа назад в 20:53
#
0
Дмитрий Москвин tellurian
Хорошо же, а то вроде плачу исправно, а как не зайду вечно скорость унылая, ибо хитровыипаные насилуют весь трафик Вот мтс им гайки закрутил,ща теле 2
18 минут назад
#
+977
Grealex
Теле 2 вылезла за счет дешевизны, но жадность берет свое. Посмотрим до чего доведет эта политика и много-ли останется абонентов.
2 часа назад в 21:07
#
+58
Nikodimus73
П……сы…
48 минут назад
#
0
Вася Пупкин
Ну а чего вы хотели от поавославного и скрепного ростелекома ?! )))))))))))
23 минуты назад
#