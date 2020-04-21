



Издание Content-Review.com обнаружило серьёзные изменения в расценках Tele2. Почти все тарифы ушли в архив, а вместо них появились новые — примерно с теми же услугами, но дороже.



Линейка тарифов «Мой Tele2» закрыта для подключения. Абоненты, у которых она подключена, не могут настраивать тариф (добавлять и убавлять минуты или трафик и тому подобное), но у них сохранилась возможность управлять бесплатными и платными услугами. В некоторых регионах (например, Москве и Московской области) пропал безлимитный доступ к Instagram.



На замену линейке «Мой Tele2» пришёл «Лайт», который в столичном регионе обходится на 43% дороже — 10 рублей в сутки вместо 7. Базово в него включено 7 гигабайт трафика вместо 5.



Повышение цен на обновлённых тарифах «Везде онлайн» и «Мой онлайн+» связано с принудительным подключением опций «Пакет минут расходуется на межгород» и «Пакет минут расходуется на городские номера» за 100 и 60 рублей в месяц соответственно. Из-за этого первый тариф подорожал в Москве на 32%, а второй на 23%.



«Мой разговор» стал дороже в столице на 25% из-за увеличения платы с 200 до 250 рублей в месяц. При этом объём трафика в нём был увеличен в два раза — до 4 ГБ.



Услуги «Голосовая почта» и «Кто звонил» переведены в разряд платных (по 50 копеек в сутки за каждую), их подключение увеличивает абонентскую плату на 30 рублей в месяц.



Важно отметить, что пользователи могут оставаться на архивных тарифах с сохранением объёма услуг и размера абонентской платы. Переход на эти тарифы невозможен, абонентам предоставляются лишь новые тарифные планы.







