





Столичным абонентам Tele2 стал доступен новый тарифный план. Он называется «Везде онлайн+» и предлагает безлимитный трафик в популярных интернет-сервисах.Абонентская плата по тарифу «Везде онлайн+» составляет 600 рублей в месяц. За эти деньги абоненту предоставляется 40 ГБ интернет-трафика, безлимитные звонки абонентам Tele2 по России, 600 минут разговоров с абонентами других операторов по России и 50 SMS. Также предусмотрены безлимитный трафик для YouTube, Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассников», WhatsApp, Viber и «ТамТам».Тариф «Везде онлайн+» доступен новым клиентам при подключении к Tele2 в Москве и Московской области, при переходе со своим номером от других операторов и существующим абонентам при смене тарифного плана. Подключиться к нему можно в салоне Tele2, а перейти на него с другого тарифа — через мобильное приложение «Мой Tele2».