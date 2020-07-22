Столичным абонентам Tele2 стал доступен новый тарифный план. Он называется «Везде онлайн+» и предлагает безлимитный трафик в популярных интернет-сервисах.
Абонентская плата по тарифу «Везде онлайн+» составляет 600 рублей в месяц. За эти деньги абоненту предоставляется 40 ГБ интернет-трафика, безлимитные звонки абонентам Tele2 по России, 600 минут разговоров с абонентами других операторов по России и 50 SMS. Также предусмотрены безлимитный трафик для YouTube, Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассников», WhatsApp, Viber и «ТамТам».
Тариф «Везде онлайн+» доступен новым клиентам при подключении к Tele2 в Москве и Московской области, при переходе со своим номером от других операторов и существующим абонентам при смене тарифного плана. Подключиться к нему можно в салоне Tele2, а перейти на него с другого тарифа — через мобильное приложение «Мой Tele2».
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Это за 350₽
И esim от Тинькофф Мобайл , за 0 руб./мес. Предоставляют 600 минут на все сети РФ
Выбил скидку 75% на постоянной основе) якобы хотел уйти , написал заявление MNP)
За это я ни сколько не платил !
У меня спросили , я ответил — тариф «Персональный» !
Замечали, если выйти из метро, то перерегистрация симки может до получаса происходить? Конечно в это время тлф без сети. Саппорт на единичный случай клонит