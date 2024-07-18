Tele2 запустил тапалку в духе Hamster Kombat — с призами





Оператор сотовой связи Tele2 добавил в своё мобильное приложение игру «Гигапанда». Точно так же, как в Hamster Kombat и других тапалках, нужно нажимать на экран, чтобы зарабатывать монеты.



Героем игры у Tele2 стала фирменная панда. Задача сводится к тому, чтобы за 1 минуту успеть нажать на экран 1000 раз — тогда игроку дарят 1 ГБ интернет-трафика. Играть и забирать трафик можно каждый день. Панда просыпается в 8 утра и засыпает после того как игроки разберут весь запас гигабайтов.







Эта игра будет доступна в течение двух недель, а затем Tele2 разыграет среди всех игроков обнуление абонентской платы до конца года и пакеты трафика по 100 ГБ в месяц.



На тот случай, если вы пропустили: тут можно найти наш обзор игры Hamster Kombat с полезными советами для увеличения заработка, а тут обзор наиболее популярных тапалок из Telegram.





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