





Оператор мобильной связи Tele2 запустил новый тарифный план «Планшет онлайн HD» с безлимитным интернетом для планшетных устройств. Его пользователи получают неограниченный трафик на скорости, которая позволяет смотреть видео в высоком качестве, пользоваться музыкальными сервисами и играть в мобильные игры онлайн.Пользователи тарифа «Планшет онлайн HD» также получают возможность подключить контентные услуги по льготной цене. Абоненты могут бесплатно две недели пользоваться сервисом Tele2 TV, оформить подписку на «Звук» по цене 99 руб. в месяц (против 9,5 руб. в день) или онлайн-кинотеатром Amediateka за 149 руб. в месяц (против стандартной подписки за 599 руб.) Тариф ориентирован на услуги передачи данных и не включает пакет минут для разговоров. При этом он предусматривает возможность делиться с другими пользователями интернет-трафиком объемом до 20 гигабайт в месяц.Тариф доступен всем действующим и новым абонентам Tele2, подключить его можно в мобильном приложении «Мой Tele2» или личном кабинете. Он действует в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Барнауле, Ижевске, Иркутске, Твери, Саранске, Улан-Удэ и Ульяновске.Ежемесячная абонентская плата в зависимости от региона составляет от 350 до 550 рублей, что дешевле стандартного «Безлимита» на 10-30%. Этот тарифный план предназначен для тех, кто активно пользуется стриминговыми сервисами и предпочитает высокое качество видео. Безлимитный интернет на скорости до 4 Мбит/с позволяет владельцам планшетов слушать музыку онлайн, совершать видеозвонки с большим числом участников и общаться в мессенджерах и социальных сетях.