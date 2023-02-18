Телефонные мошенники полностью сменили тактику. Готовьтесь к шквалу и предупредите родных

Олег

Мошенники


В России распространяется новая волна телефонного мошенничества, которое не в состоянии пресечь текущие механизмы фильтрации мобильных операторов и Роскомнадзора. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее мы рассказывали, что в течение прошлых двух лет российские операторы связи начали внедрять различные антиспам-системы, а на рубеже 2022 и 2023 Роскомнадзор запустил свою большую систему по выявлению телефонного мошенничества. Все эти механизмы основаны на обнаружении подменных номеров телефонов и блокировке звонков с них. Для операторов даже была введена ответственность за пропуск таких вызовов в своих сетях.

Согласно источнику, телефонные мошенники нашли глобальный способ обойти новую фильтрацию. Теперь они покупают и используют иностранные номера — системы обнаружения настроены только на внутрироссийский трафик и просто не в состоянии бороться с зарубежными звонками. 

Жителям РФ стали массово поступать мошеннические звонки от иностранных номеров, визуально схожих с российскими. Чаще всего используются телефонные коды Японии и Кореи (+81 / +82), Казахстана (там номера тоже начинаются с +7), Лихтенштейна (+423, похож на Приморский край), Турции (+905), Норвегии (+472, похож на Белгородскую область) и так далее. Наиболее часто россиянам поступают звонки с номеров Турции, Казахстана и Ирана. 

Мошенники

Операторы считают, что, в связи с новыми реалиями, централизованая фильтрация лишь российских подменных номеров становится неэффективной, и требуется расширить её до международного уровня. Поскольку звонки с подменных иностранных номеров пресекать пока не получится, их количество в ближайшее время очевидно увеличится — в том числе, и в мессенджерах (см. фото выше).  

-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
«Менеджер» маркетплейса делает вам супервыгодное предложение. Что может пойти не так?
Мошенники приспособились обманывать россиян с помощью ChatGPT
Сканировать QR-коды на улице стало опасно. Вот что нужно знать

Рекомендации

Рекомендации

Как прочесть сообщение в Telegram, которое уже удалил собеседник
В DNS и Wildberries продается странная версия Windows. Это вообще законно?
Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+397
Dmitriy
Поэтому ОпСоС-ы уже и начали крутить гайки на входящие с зарубежки без разбора, заодно кладя flashcall.
Сегодня в 15:04
#
+1049
iron-i
Просто при получении такого звонка нужно задать вопрос: чей Крым?) и мошенник самоустранится)
Сегодня в 16:56
#
+4547
Carter_Mayers
Оно и не удивительно, всякие мошенники и сомнительные личности всегда будут на шаг впереди государства. Бюрократия и бахвальство никогда не идут делу на пользу, понты колотил Роскомпозор уверенно и как обычно обделался.
Сегодня в 17:11
#
+256
Павел19562
Обновил версию словарного запаса!
2 часа назад в 19:07
#
+26
AID_000455.2dcd9158e7924b909d282bc6cba4d283.2314
Сейчас операторы добавили откуда звонок — Россия или например Украина и так далее. Раньше кстати такого не замечал
2 часа назад в 19:09
#
Дмитрий Павлов
+114
Дмитрий Павлов
Вчера какой то чепушила по вотсап звонит, из «службы безопасности ВТБ», я ему говорю, по месенжерам из банков не звонят, он мне отвечает, звонят. Но если я не верю, то сейчас по городскому позвонит. И у меня входящий тут же. Из Белоруссии)))
час назад в 20:01
#
Сослан Караев
+1
Сослан Караев
да пусть звонят , че еще кто то трубки берет на незнакомые номера?)
час назад в 20:23
#