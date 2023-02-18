Телефонные мошенники полностью сменили тактику. Готовьтесь к шквалу и предупредите родных

В России распространяется новая волна телефонного мошенничества, которое не в состоянии пресечь текущие механизмы фильтрации мобильных операторов и Роскомнадзора. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ранее мы рассказывали, что в течение прошлых двух лет российские операторы связи начали внедрять различные антиспам-системы, а на рубеже 2022 и 2023 Роскомнадзор запустил свою большую систему по выявлению телефонного мошенничества. Все эти механизмы основаны на обнаружении подменных номеров телефонов и блокировке звонков с них. Для операторов даже была введена ответственность за пропуск таких вызовов в своих сетях.
Согласно источнику, телефонные мошенники нашли глобальный способ обойти новую фильтрацию. Теперь они покупают и используют иностранные номера — системы обнаружения настроены только на внутрироссийский трафик и просто не в состоянии бороться с зарубежными звонками.
Жителям РФ стали массово поступать мошеннические звонки от иностранных номеров, визуально схожих с российскими. Чаще всего используются телефонные коды Японии и Кореи (+81 / +82), Казахстана (там номера тоже начинаются с +7), Лихтенштейна (+423, похож на Приморский край), Турции (+905), Норвегии (+472, похож на Белгородскую область) и так далее. Наиболее часто россиянам поступают звонки с номеров Турции, Казахстана и Ирана.
Операторы считают, что, в связи с новыми реалиями, централизованая фильтрация лишь российских подменных номеров становится неэффективной, и требуется расширить её до международного уровня. Поскольку звонки с подменных иностранных номеров пресекать пока не получится, их количество в ближайшее время очевидно увеличится — в том числе, и в мессенджерах (см. фото выше).