Телефонные мошенники получат удар ниже пояса от Минцифры РФ

Олег

Мошенник

Фото: нейросеть Bing

Правительство РФ собирается бороться с телефонными мошенниками при помощи базы биометрических данных. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно источнику, Минцифры планирует начать сбор образцов голоса телефонных мошенников безо всякого уведомления или согласия с их стороны. Полученные данные будут пополнять единую базу антифрод-платформы с помощью органов государственной и муниципальной власти, ЦБ, операторов связи, провайдеров хостинга, социальных сетей, маркетплейсов и даже самих граждан.

По мере наполнения базы к телефонным звонкам внутри РФ будут подключены нейросетевые модели, анализирующие разговоры в реальном времени. Распознав ключевое слово из тех, что обычно используют мошенники, ИИ будет сопоставлять голос звонящего с образцами из базы. Если совпадение выявлено, система предупредит человека, что он общается с мошенником.

Минцифры заверяет: инициатива не коснется «обычных граждан», и «речь идет только о мошенниках». Ими правительство считает «тех, кто ранее привлекал внимание компетентных органов противоправными действиями». Однако описанная система потребует немалых финансовых вложений со стороны операторов связи. Кроме того, единая база может подвергнуться взлому или утечке личных данных. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+646
law
А как бороться с рекламой? Недвижемомть, детсткие курсы прогромирования, и прочая лабуда? Чет стали часто звонить
Вчера в 18:00
#
+1306
Grealex
А все таки непонятно, чьи голоса будут записывать. Те кто привлекался уже умные и вряд ли будут звонить. К тому же их единицы.
Вчера в 20:35
#
+1306
Grealex
Но для освоения бюджета и отчетов, наверное схема рабочая.
Вчера в 20:36
#
tellurian
+2130
tellurian
Как будут бороться с тем, что мошенники могут использовать данные живого и не виновного человека?
Вчера в 21:51
#
EDD
+502
EDD
Как же плохо, когда "борцы" даже не представляют, с чем собираются бороться. Вот что мешает мошенникам использовать ИИ, либо всяческие утилиты для изменения голоса? Очередной распил и борьба с ветряными мельницами.
Сегодня в 02:41
#
EDD
+502
EDD EDD
Либо предлог для записи ВООБЩЕ ВСЕХ голосов.
Сегодня в 02:42
#
kardigan
+3889
kardigan
Используя ии мошенники будут пользоваться голосом майора и что? Они ведь не идиоты. Спасибо, что вовремя предупреждаете мудаков.
час назад в 09:26
#

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