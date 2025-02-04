Телефонные мошенники получат удар ниже пояса от Минцифры РФ

Правительство РФ собирается бороться с телефонными мошенниками при помощи базы биометрических данных. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно источнику, Минцифры планирует начать сбор образцов голоса телефонных мошенников безо всякого уведомления или согласия с их стороны. Полученные данные будут пополнять единую базу антифрод-платформы с помощью органов государственной и муниципальной власти, ЦБ, операторов связи, провайдеров хостинга, социальных сетей, маркетплейсов и даже самих граждан.По мере наполнения базы к телефонным звонкам внутри РФ будут подключены нейросетевые модели, анализирующие разговоры в реальном времени. Распознав ключевое слово из тех, что обычно используют мошенники, ИИ будет сопоставлять голос звонящего с образцами из базы. Если совпадение выявлено, система предупредит человека, что он общается с мошенником.Минцифры заверяет: инициатива не коснется «обычных граждан», и «речь идет только о мошенниках». Ими правительство считает «тех, кто ранее привлекал внимание компетентных органов противоправными действиями». Однако описанная система потребует немалых финансовых вложений со стороны операторов связи. Кроме того, единая база может подвергнуться взлому или утечке личных данных.