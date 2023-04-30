Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых умных и образованных



Телефонные мошенники выманили несколько миллионов рублей у заслуженного учителя России. Об этом пишет SHOT.



Согласно источнику, преподавательнице биологии одной из московских школ, обладательнице статуса заслуженного учителя РФ, в обычный день поступил звонок в WhatsApp. Злоумышленники уже по традиции представились сотрудниками банка и убедили женщину установить на смартфон специальное «защитное» приложение.



Через него учительница под влиянием социальной инженерии перевела мошенникам 16 миллионов рублей, чтобы якобы защитить свои деньги. Но разводилам показалось мало, и они перешли на следующий этап: женщину попросили передать им документы на квартиру на Нахимовском проспекте — по их словам, злоумышленники могли добраться до недвижимости, и её просто необходимо обезопасить.



Женщина отправила документы онлайн, после чего её заблокировали и больше не отвечали на звонки. Позже учительница поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Сейчас органы выясняют, удалось ли разводилам переоформить квартиру.