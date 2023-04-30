Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых умных и образованных

Олег

Мошенники


Телефонные мошенники выманили несколько миллионов рублей у заслуженного учителя России. Об этом пишет SHOT.

Согласно источнику, преподавательнице биологии одной из московских школ, обладательнице статуса заслуженного учителя РФ, в обычный день поступил звонок в WhatsApp. Злоумышленники уже по традиции представились сотрудниками банка и убедили женщину установить на смартфон специальное «защитное» приложение.

Через него учительница под влиянием социальной инженерии перевела мошенникам 16 миллионов рублей, чтобы якобы защитить свои деньги. Но разводилам показалось мало, и они перешли на следующий этап: женщину попросили передать им документы на квартиру на Нахимовском проспекте — по их словам, злоумышленники могли добраться до недвижимости, и её просто необходимо обезопасить.

Женщина отправила документы онлайн, после чего её заблокировали и больше не отвечали на звонки. Позже учительница поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Сейчас органы выясняют, удалось ли разводилам переоформить квартиру. 

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Источник:
SHOT
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Комментарии

–1
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а говорят учителя в стране мало получают. деньги легко пришли, легко ушли. это железное правило всегда работает )
30 апреля 2023 в 11:03
#
Вася Вотафаков
+5484
Вася Вотафаков
Наличие образования и наград не говорит о присутствии ума.
30 апреля 2023 в 11:20
#
+92
м н
Самых умных и образованных и тут же речь про учителя биологии…. Пусть даже и заслуженного
30 апреля 2023 в 14:31
#
tellurian
+5066
tellurian
Мне кажется это фейк.
30 апреля 2023 в 15:53
#
+220
pashapasha
Вот не зря твои статьи многие не любят. Для хайпа и возни в комментариях тебя что ли тут держат. Где связь вообще?! Эта училка наверно уже пенсионерка, которая в этом не разбирается. Молодых обманываю, а что уж говорить про старшее поколение. Она в биологии умная, а не во всем остальном🤦‍♂️
30 апреля 2023 в 18:06
#
+2
Тамара Николаева
Что-то меня сомнения берут насчёт ума и образованности этой преподавательницы!
30 апреля 2023 в 18:11
#
+1
ОЛЬГА Сибирь
Мошенники нашли у кого миллионы, а бабка тупит — " встретились два одиночества" ?
Вчера в 19:29
#
–292
xtcxtc
100% дичь
Вчера в 22:09
#
Archie Chik
+63
Archie Chik
Дичь или не дичь, а ситуация может быть в 99% реальной. Только есть одно, почему доверяют незнакомцам с ватсап?
Вчера в 23:25
#
+920
Permyak
Кто сказал, что это фейк? Сейчас мы вооружившись калькулятором всё проверим.

Средняя медианная зарплата в стране (в 2021 г.) = 35 370 рублей. Профессия учителя биологии хоть и не входит в топ 10% самых высокооплачиваемых, но, к счастью, не является и самой низкооплачиваемой: для простоты расчетов: получка = 40000₽. Многие учителя о такой мечтают, в то же время многие ее получают.
То есть в год = 500 тысяч (предположим премию по итогам года в ползарплаты). Мы видим, что 16 млн. можно получить за 32 года стажа. Если выйти на пенсию в 55 и начать трудиться в 23 (после окончания пединститута), то всё сходится. Квартиру на проспекте могли бесплатно дать «проклятые» коммунисты…
Вчера в 23:36
#
0
Олег Permyak
Ну если она всю трудовую жизнь на себя ни копейки не тратила, питаясь святым духом, то теперь то ей деньги тем более не нужны. А деньги она в баксах копила все это время или это еще неденоминированные миллионы?
Сегодня в 07:11
#
0
юрий перервин
Лохи ..ужас !Я всегда иду в банк и не отвечаю и никаких действий не делааю !Неужели трудо дойти до банка и все выяснить блин...тупоголовые с высшим образованием
Сегодня в 08:56
#
0
юрий перервин
Это не фейк ..мне было и жене не раз пугали ,что снимают со счета деньги !Так что думайте !!!!!!
Сегодня в 08:57
#
s_medik
+3336
s_medik
У учителе биологии на картинке 6 пальцев и весьма странные мешки под глазами)
Сегодня в 11:18
#
0
Дарен Арийский
Видимо не такая уж умная и образованная
час назад в 17:26
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0
Влад П
Не слабо зарабатывают учителя...
51 минуту назад
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0
Deniska Demiyanenko
Ну прямо красота. Сколько сколько мульенов? Афтар заканчивай с наркотиками.
45 минут назад
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