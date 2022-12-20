Центробанк Телефонные мошенники Россия

Телефонных мошенников активно наказывают по всей стране

Олег

Мошенники


Центральный банк России отчитался об успехах борьбы с телефонным мошенничеством в ноябре. Подробности собрал «Коммерсантъ».

Согласно источнику, в 2022 году и, в частности, в ноябре Центробанк РФ достиг впечатляющих успехов в борьбе с телефонными мошенниками. Так, за три квартала уходящего года ведомство отследило и заблокировало более полумиллиона телефонных номеров, с которых осуществлялись мошеннические звонки. Эта цифра в 2,7 раза больше, чем за тот же период 2021 года.

Примечательно, что подавляющее количество этих блокировок пришлось на ноябрь. В прошлом месяце ЦБ РФ инициировал блокировку более 110 тысяч мошеннических номеров телефонов. Ведомство говорит, что это абсолютный рекорд с 2019 года.

Однако органам правопорядка еще есть куда стремиться. По итогам третьего квартала стало ясно, что подавляющая часть хищений производится с использованием сервисов онлайн-банкинга; при этом число номеров телефонов, которыми пользуются мошенники, выросло в 30 раз. Ранее мы рассказывали, как именно власти хотят искоренять телефонное мошенничество

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+4482
Carter_Mayers
Не знаю как там наказывает их ЦБ, но раз по 15-20 в день они частенько звонят. В т.ч. и с номера 900, так что наказывают их видимо только в федеральных СМИ и на бумажке. Это ещё херня, вот приятелям и друзьям бывает и по 50-60 и более раз названивают, от такого и охренеть можно
Сегодня в 11:38
#
shah777111
+249
shah777111 Carter_Mayers
Вы где так умудрились засветить номер, чтобы вам в день 15-20 раз звонили? Мне в неделю могут 1-2 раза звонить с предложением денег и не более.
2 часа назад в 13:22
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Dmitriy
+316
Dmitriy
Трындеж и не более. И ЦБ этим в принципе близко не занимается, не их уровень.
Сегодня в 11:45
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