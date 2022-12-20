Телефонных мошенников активно наказывают по всей стране

Центральный банк России отчитался об успехах борьбы с телефонным мошенничеством в ноябре. Подробности собрал «Коммерсантъ».
Согласно источнику, в 2022 году и, в частности, в ноябре Центробанк РФ достиг впечатляющих успехов в борьбе с телефонными мошенниками. Так, за три квартала уходящего года ведомство отследило и заблокировало более полумиллиона телефонных номеров, с которых осуществлялись мошеннические звонки. Эта цифра в 2,7 раза больше, чем за тот же период 2021 года.
Примечательно, что подавляющее количество этих блокировок пришлось на ноябрь. В прошлом месяце ЦБ РФ инициировал блокировку более 110 тысяч мошеннических номеров телефонов. Ведомство говорит, что это абсолютный рекорд с 2019 года.
Однако органам правопорядка еще есть куда стремиться. По итогам третьего квартала стало ясно, что подавляющая часть хищений производится с использованием сервисов онлайн-банкинга; при этом число номеров телефонов, которыми пользуются мошенники, выросло в 30 раз. Ранее мы рассказывали, как именно власти хотят искоренять телефонное мошенничество.