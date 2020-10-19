В Китае на аукционе был продан телефонный номер 77777777. Он принёс своему обладателю почти 600 тысяч долларов США, и этих денег оказалось достаточно, чтобы его не казнили. Не окажись у него этого номера, сейчас он был бы мёртв.
В 2013 году мистер Ван доставил мистеру Ли партию строительных материалов, а тот не смог оплатить товар и задолжал около 90 тысяч долларов. Ван ждал пять лет, а затем подал иск в Народный суд города Мишань. Суд обязал Ли выплатить долг, но у него не было денег. В 2020 году Ван пошёл в Национальную судебную систему расследования и контроля за принудительным взысканием денег, однако Ли утверждал, что он на мели, и у него нет имущества, продажа которого могла бы целиком покрыть долг. Как выяснилось, он ошибался, сам того не осознавая.
Приставы обнаружили среди имущества Ли телефонный номер 77777777, изъяли его и выставили на публичный аукцион. Всего было 162 ставки, и в итоге лот выкупил участник, пожелавший скрыть своё имя.
По данным сайта My Drivers, если бы Ли не оказалось имущества, реализация которого покрыла бы задолженность, на него завели бы уголовное дело, максимальное наказание по которому — смертная казнь. Ежегодно в Китае за различные преступления казнят около 15 тысяч человек, и у Ли был высокий шанс оказаться в их числе. Суд считал, что Ли намеренно укрывается от погашения долга и был намерен применить к нему максимально суровую меру наказания. Утрированно говоря, в Китае садят в тюрьму реже, чем казнят, поскольку считается, что государство и не должно оплачивать жизнь преступников.
Ли не знал и даже не мог предположить, что его телефонный номер стоит так дорого. После проведения аукциона и получения денег он закрыл старые долги, решил все другие финансовые проблемы, которые накопились у него за последние годы, и стал относительно богатым человек — на его счету осталось ещё около полумиллиона долларов. Ли заявил, что этот номер достался ему много лет назад бесплатно и абсолютно случайно.
600 тысяч долларов — не рекордная цена за телефонный номер. В 2006 году номер 6666666 был продан в Китае за 2,75 миллиона долларов. В любом случае покупатель номера 77777777 может гордиться тем, что он спас жизнь человеку.
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Ну хорошо хоть, что не «в Китае садят в ихнюю тюрьму»
🤨
777