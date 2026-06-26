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«Телега» прекращает работу. Российский Telegram-клиент закроется 1 июля

Фархад


Команда российского приложения «Телега» сообщила о закрытии проекта. Сервис официально прекратит работу с 1 июля, а дальнейшее развитие приложения признано невозможным. Об этом разработчики рассказали в обращении к пользователям.

Одной из главных причин закрытия стало то, что сторонний клиент Telegram больше не позволяет реализовать все необходимые функции и одновременно соответствовать действующим требованиям оригинальной платформы. Дополнительные сложности возникли из-за ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление приложения из App Store.

Разработчики также подтвердили, что пользователи с активной подпиской «Телега Плюс» получат возврат денежных средств. Подробную информацию о порядке и сроках возврата команда пообещала опубликовать позднее.

Проект просуществовал недолго, но успел привлечь аудиторию, которую всё ещё можно определить по специальной плашке в официальном приложении Telegram.
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Источник:
Телега
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Комментарии (2)

kardigan
+4473
kardigan
Да ладно. Её просто запретили господа свыше, ибо он кое чему мешает.
Сегодня в 15:41
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