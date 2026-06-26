«Телега» прекращает работу. Российский Telegram-клиент закроется 1 июля

Команда российского приложения «Телега» сообщила о закрытии проекта. Сервис официально прекратит работу с 1 июля, а дальнейшее развитие приложения признано невозможным. Об этом разработчики рассказали в обращении к пользователям.Одной из главных причин закрытия стало то, что сторонний клиент Telegram больше не позволяет реализовать все необходимые функции и одновременно соответствовать действующим требованиям оригинальной платформы. Дополнительные сложности возникли из-за ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление приложения из App Store.Разработчики также подтвердили, что пользователи с активной подпиской «Телега Плюс» получат возврат денежных средств. Подробную информацию о порядке и сроках возврата команда пообещала опубликовать позднее.Проект просуществовал недолго, но успел привлечь аудиторию, которую всё ещё можно определить по специальной плашке в официальном приложении Telegram.