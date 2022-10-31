Telegram Premium

Telegram аннулирует Premium у ряда пользователей

Олег

Telegram


Разработчики популярного мессенджера Telegram провели «рейд» среди Premium-подписчиков и отключили некоторых от привилегий. Об этом сообщает Telegram Info.

Согласно источнику, некоторым пользователям Premium-подписки Telegram начали получать сообщения от технического аккаунта мессенджера. В них сказано, что подарочная подписка аннулирована, поскольку она не была оплачена человеком, который ее подарил. 

Telegram

Речь идет о мошеннической схеме, которой пользуются непорядочные пользователи: они эксплуатируют уязвимость в Telegram, которая позволяет бесплатно дарить Premium другим людям при наличии у мошенника iOS-устройства с джейлбрейком. Таким способом «разводилы» наживаются, продавая нечестно добытый Premium ничего не подозревающим людям гораздо дешевле официальной стоимости.

Теперь разработчики Telegram проводят «рейд» и отключают всех, кто получил мошеннические подписки по дешевке. При этом «премиуму», приобретенному или полученному в подарок честным способом, ничего не угрожает. 

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Источник:
Telegram Info
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