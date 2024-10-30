Telegram для Android получил четыре суперполезные опции. Владельцы айфонов завидуют

Олег

Telegram

Команда разработчиков Telegram выпустила свежую бета-версию мессенджера для Android. В нем появились четыре очень полезные, а для некоторых долгожданные функции.

  • Время последнего редактирования. Теперь вы сможете увидеть не только сам факт редактирования в виде надписи «Изменено», но и точный день и дату, когда собеседник это сделал. Информация отобразится при одинарном нажатии на сообщение.
  • Добавление медиа. До сих пор Telegram не позволял добавить к посту или сообщению фото / видео, если изначально отправка была только с текстом. Теперь это можно сделать через обычную форму редактирования поста.
  • Хэштеги. В каналы вернулась опция локальных тегов. С недавних пор теги открывают глобальный поиск, но теперь если тег содержит название канала (к примеру, #iphone@iguides), то поиск будет производиться только внутри этого канала.
  • Скачивание видео. Теперь можно выбрать разрешение ролика не только при отправке, но и при скачивании. Доступны варианты 480p, 720p, 1080p, исходное и автовыбор. Выбор качества доступен не всем роликам: об этой возможности подскажет специальный ярлык на видео.
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Нововведения появились в Telegram 11.3.0 beta для Android. В версии для iOS перечисленные выше фичи пока не замечены. 

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Источник:
kod
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