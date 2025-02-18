Telegram для iOS получит опцию, которую не ожидал никто

Команда разработчиков Telegram решила двигаться в сторону конкуренции с приложениями вроде Zoom и Skype; первые шаги уже сделаны. О них пишет TG Info.
В скрытом дебаг-меню версии 11.7.1 для iOS обнаружен обновленный интерфейс для управления будущими конференциями. Новая кнопка отвечает (но пока не работает) за добавление собеседников к уже начатому разговору, даже если он был организован между двумя людьми в виде личного звонка. До сих пор сделать групповой звонок можно было лишь через предварительное создание группы или канала.
После появления звонков и видеовызовов в Telegram пользователи часто жаловались на плохое качество сигнала, ситуация не исправлена до сих пор. Если Telegram хочет конкурировать с Zoom или Skype, то придется провести огромную работу для стабильности соединения и приемлемого качества звонков.