Telegram для iOS получит опцию, которую не ожидал никто

Олег

Telegram


Команда разработчиков Telegram решила двигаться в сторону конкуренции с приложениями вроде Zoom и Skype; первые шаги уже сделаны. О них пишет TG Info.

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Согласно источнику, в iOS-приложении Telegram замечен неожиданный элемент. Казалось бы, разработчикам есть чем заняться: мессенджер не лишен багов, по уши погряз в спам-ботах и криптоскаме, но девелоперы приняли решение двигаться в другом направлении. В Telegram зарождаются… видеоконференции.

В скрытом дебаг-меню версии 11.7.1 для iOS обнаружен обновленный интерфейс для управления будущими конференциями. Новая кнопка отвечает (но пока не работает) за добавление собеседников к уже начатому разговору, даже если он был организован между двумя людьми в виде личного звонка. До сих пор сделать групповой звонок можно было лишь через предварительное создание группы или канала.

После появления звонков и видеовызовов в Telegram пользователи часто жаловались на плохое качество сигнала, ситуация не исправлена до сих пор. Если Telegram хочет конкурировать с Zoom или Skype, то придется провести огромную работу для стабильности соединения и приемлемого качества звонков. 

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Источник:
TG Info
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