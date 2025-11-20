Telegram добавил маленькую, незаметную, но крайне полезную кнопку на macOS

Команда разработчиков Telegram продолжает пополнять диалоговое меню действий с чатом. Ранее туда добавили кнопку предпросмотра, а теперь появилась еще одна новая фича.
В первую строчку диалоговом меню добавился пункт «Открыть в отдельном окне». По его нажатию диалог отделяется от основного окна приложения и может работать независимо от него. Саму утилиту можно свернуть, оставив только один разговор на экране.
Опция идеально подходит для концентрации на одном диалоге — например, в рабочее время. Другие сообщения, в том числе каналы с контентом, не будут отвлекать.