Telegram добавил маленькую, незаметную, но крайне полезную кнопку на macOS



Команда разработчиков Команда разработчиков Telegram продолжает пополнять диалоговое меню действий с чатом. Ранее туда добавили кнопку предпросмотра, а теперь появилась еще одна новая фича. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В Telegram 12.2.2777101 для macOS (версия из App Store) добавилась возможность открыть диалог в отдельном окне. Чтобы это сделать, нужно запустить мессенджер и нажать ПКМ (или двумя пальцами на трекпаде) на нужный разговор в списке чатов.В первую строчку диалоговом меню добавился пункт «Открыть в отдельном окне». По его нажатию диалог отделяется от основного окна приложения и может работать независимо от него. Саму утилиту можно свернуть, оставив только один разговор на экране.Опция идеально подходит для концентрации на одном диалоге — например, в рабочее время. Другие сообщения, в том числе каналы с контентом, не будут отвлекать.