Telegram глючит и тормозит в России

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector, проблемы фиксируются уже в течение нескольких часов. Основные жалобы связаны с долгой отправкой сообщений и невозможностью отправить или скачать медиафайлы. Наибольшее количество сообщений поступает из регионов Сибири и Дальнего Востока.
Ранее российские власти заявляли о возможности постепенной блокировки мессенджера. Основанием для таких мер называется невыполнение требований законодательства о хранении и передаче данных. В частности, Telegram не предоставляет правоохранительным органам достаточный объём информации о пользователях, в том числе их переписку.