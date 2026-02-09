Top.Mail.Ru

Telegram глючит и тормозит в России

Александр


Российские пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram. По данным сервиса Downdetector, проблемы фиксируются уже в течение нескольких часов. Основные жалобы связаны с долгой отправкой сообщений и невозможностью отправить или скачать медиафайлы. Наибольшее количество сообщений поступает из регионов Сибири и Дальнего Востока.

Сервис Downdetector отслеживает обращения пользователей о проблемах с доступом к различным онлайн-платформам. Рост числа жалоб на Telegram достиг пика к середине дня. Помимо России, отдельные проблемы отмечались в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Ранее российские власти заявляли о возможности постепенной блокировки мессенджера. Основанием для таких мер называется невыполнение требований законодательства о хранении и передаче данных. В частности, Telegram не предоставляет правоохранительным органам достаточный объём информации о пользователях, в том числе их переписку.
-1
Комментарии