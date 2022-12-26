Telegram готовит большое обновление к праздникам. Новые фишки уже можно попробовать

Команда популярного мессенджера Telegram готовится выпустить большое обновление до конца года. Об этом пишет TG Info.
Согласно источнику, всем кто принимает участие в тестировании предрелизных версий Telegram стала доступна новая бета-версия мессенджера с множеством новых функций и возможностей. Об одном нововведении мы уже рассказывали ранее — медиафайлы можно будет скрывать под спойлерами. Но это далеко не единственная фишка.
- Редактор фото. Перед отправкой картинки в чат её можно править во встроенном редакторе. В свежей бета-версии редактор серьезно прокачали — в нем появились новые инструменты, например, наклейки, текст и дополнительные возможности рисования.
- Управление памятью. Разработчики Telegram реализовали обновленное управление кэшем, который мессенджер собирает во внутреннюю память устройства. Теперь он разбит по категориям медиафайлов, а автоудаление можно настроить более тонко.
- Группы. Теперь можно скрыть отдельных участников групп от других пользователей. При этом админы продолжают видеть полный список.
- Аватар. В свежей бете появилась возможность установить отдельный аватар для тех, кому запрещено видеть основную картинку. А еще можно предлагать собеседнику фото или видео, чтобы он установил его себе в качестве аватара.
- Прочее. Среди других нововведений: обновленный раздел контактов на Android, возможность генерировать QR для прокси, таймкоды в аудиофайлах для Android, обновленный счетчик напротив форумов. Для Android появились новые анимации в некоторых местах приложения.
Попробовать бета-версию можно вот здесь: Android и macOS. Тестирование для iOS не доступно публично.