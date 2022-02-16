Роскомнадзор собирается принять меры воздействия к иностранным интернет-компаниям, которые не отреагировали на требования так называемого «закона о приземлении». Из тринадцати компаний ведомство не дождалось ответа от семи: Google, Meta (владелец WhatsApp, Facebook и Instagram), Telegram, Zoom, Discord, Pinterest и Twitch.

Какие меры предпримет Роскомнадзор, пока неизвестно, но можно предположить, что начнёт с самых мягких, а при дальнейшем несоблюдении закона будет ужесточать их.

Согласно закону, иностранные компании обязаны регистрировать в России свои филиалы, представительства или юридические лица, если их сайты в сутки посещает больше 500 тысяч россиян. Под требования закона попадают следующие компании:

  • Apple
  • Google
  • Meta (экс-Facebook)
  • Twitter
  • TikTok
  • Telegram
  • Zoom
  • Likeme (соцсеть Likee)
  • Viber
  • Discord
  • Pinterest
  • Spotify
  • Twitch

На сайте этих компаний должна появиться контактная информация российских офисов (адрес, телефон, email), а на сайте Роскомнадзора для них должны быть созданы кабинеты для взаимодействия с властями. Кроме того, они обязаны установить на своих ресурсах счётчик посещаемости с отправкой статистики Роскомнадзору и форму обратной связи для приёма обращений от российских пользователей. Закон также обязывает их удалять информацию, признанную в России незаконной. Одной из первых этот закон начала соблюдать компания Apple.

При несоблюдении требований «закона о приземлении» компании в худшем случае грозит частичная или полная блокировка её ресурсов на территории России. До блокировки предусмотрены более мягкие меры воздействия: исключение ссылок на ресурсы компании из поисковых сервисов и запрет на размещение рекламы, приёма платежей и сбора персональных данных.


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Источник:

Интерфакс Интерфакс

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