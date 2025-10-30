Top.Mail.Ru

Telegram и WhatsApp отключились в целом регионе России

Пользователи популярных зарубежных мессенджеров активно жалуются на их нерабоспособность на территории Крыма. Официальные лица это подтверждают, пишут «РИА Новости». 

Проблемы в работе Telegram и WhatsApp в Крыму начались со среды, 29 октября. Диалоги и контент отказываются прогружаться, исходящие сообщения отправляются очень долго либо не улетают вовсе. При этом на iOS поступают входящие пуши, и на них даже можно ответить, если не заходить при этом в приложение. 

«Работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России... Мининформ Крыма рекомендует жителям скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики и другие информационные каналы полуострова», — представитель крымского мобильного оператора «Волна». 

Роскомнадзор ранее уже подтверждал блокировку работы Telegram и WhatsApp в южных регионах России, но в Крыму проблемы начались лишь накануне. 
Источник:
РИА Новости
