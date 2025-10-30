Telegram и WhatsApp отключились в целом регионе России



Пользователи популярных зарубежных мессенджеров активно жалуются на их нерабоспособность на территории Крыма. Официальные лица это подтверждают, пишут «РИА Новости». Пользователи популярных зарубежных мессенджеров активно жалуются на их нерабоспособность на территории Крыма. Официальные лица это подтверждают, пишут «РИА Новости».

«Работа Telegram и WhatsApp в Крыму частично ограничена. Меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России... Мининформ Крыма рекомендует жителям скачивать мессенджер Max, где уже доступны каналы ключевых медиа, госпаблики и другие информационные каналы полуострова», — представитель крымского мобильного оператора «Волна».



Роскомнадзор ранее уже Роскомнадзор ранее уже подтверждал блокировку работы Telegram и WhatsApp в южных регионах России, но в Крыму проблемы начались лишь накануне.

Проблемы в работе Telegram и WhatsApp в Крыму начались со среды, 29 октября. Диалоги и контент отказываются прогружаться, исходящие сообщения отправляются очень долго либо не улетают вовсе. При этом на iOS поступают входящие пуши, и на них даже можно ответить, если не заходить при этом в приложение.