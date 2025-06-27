Telegram и WhatsApp под угрозой санкций в России

С появлением национального сервиса, отношение к мессенджерам изменится.
«Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента, поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, чем сейчас, поскольку мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp и Telegram, это определенные неудобства и риск возможности перестать общаться у огромного количества людей», — заявляет депутат
24 июня 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса. Оператор платформы будет определен правительством. Сервис должен быть создан на базе отечественного ПО, а число его ежедневных пользователей должно составлять более 500 тыс человек.