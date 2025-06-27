Telegram и WhatsApp под угрозой санкций в России





С появлением национального сервиса, отношение к мессенджерам изменится. С появлением национального сервиса, отношение к мессенджерам изменится. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента, поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, чем сейчас, поскольку мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp и Telegram, это определенные неудобства и риск возможности перестать общаться у огромного количества людей», — заявляет депутат

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Сергея Боярского, Telegram и WhatsApp могут столкнуться с серьезными санкциями, после появления национального цифрового сервиса. Ранее за нарушение российского законодательства, к мессенджерам относились снисходительно, однако с появлением альтернативы, правила станут строже.24 июня 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса. Оператор платформы будет определен правительством. Сервис должен быть создан на базе отечественного ПО, а число его ежедневных пользователей должно составлять более 500 тыс человек.