Telegram изобрел гениальный способ защиты от мошенников и спамеров. Теперь они точно взвоют

Telegram начал удалять ссылки из сообщений незнакомых пользователей. Об этом пишет TG Info.
Предположительно, таким образом Telegram решил защитить своих пользователей от мошенников и спамеров. Теперь даже пожилой или малосведующий человек не попадется на уловку, поскольку просто не сможет перейти по ссылке. Это отличная идея и даже странно, что она реализована только сейчас.
Однако в некоторых схемах новая защита не поможет; например, при взлома аккаунта и рассылке фишинговой ссылки под видом опроса или голосования списку контактов жертвы.