Telegram изобрел гениальный способ защиты от мошенников и спамеров. Теперь они точно взвоют

Олег

Telegram


Telegram начал удалять ссылки из сообщений незнакомых пользователей. Об этом пишет TG Info.

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Согласно источнику, после свежего обновления Telegram для iOS и macOS перестал отображать активные ссылки во входящих сообщениях. Это происходит лишь в чатах от тех людей, которых вы не добавили в свой список контактов. Если сообщение от незнакомца содержит ссылку, то она не подсвечивается синим цветом и некликабельна; она остается видимой, но форматирована как обычный текст, то есть перейти по ней простым нажатием не получится.

Предположительно, таким образом Telegram решил защитить своих пользователей от мошенников и спамеров. Теперь даже пожилой или малосведующий человек не попадется на уловку, поскольку просто не сможет перейти по ссылке. Это отличная идея и даже странно, что она реализована только сейчас.

Однако в некоторых схемах новая защита не поможет; например, при взлома аккаунта и рассылке фишинговой ссылки под видом опроса или голосования списку контактов жертвы. 

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Источник:
TG Info
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