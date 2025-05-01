Telegram крупно обновился на Android и iOS. Что нового?





Появились новые жесты, добавление чат-ботов, новые настройки подарков и эксклюзивная функция для iOS. Появились новые жесты, добавление чат-ботов, новые настройки подарков и эксклюзивная функция для iOS. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Групповые звонки защищенные сквозным шифрованием теперь поддерживают до 200 пользователей. При этом участников не обязательно добавлять в группу.Доступны: аудио и видео звонки, трансляция экрана, а также приглашение по ссылке и QR-коду. Быстро проверить надежность шифрования, можно сравнив эмодзи на экране.Теперь для быстрой отправки публикаций из каналов в «Избранное» или недавние чаты достаточно удерживать стрелку пересылки сообщения.В iOS свайп вправо по строке с Историями откроет камеру для быстрого создания новой и меню редактора уже опубликованной истории.Теперь можно включить постоянное отображение кнопки «Подарки» у вас и вашего собеседника. Для активации перейдите вТакже можно выбрать какие именно подарки будут видны в профиле. Кроме того, владельцы Telegram Premium могут выбрать категорию желаемых подарков. Например, все, редкие или только уникальные.За нарушения правил аккаунт теперь не отключается сразу, а замораживается. Его владелец больше не может общаться с другими пользователями, но может оспорить блокировку. Ограничения снимут если нарушения не подтвердятся.Пользователи бизнес-аккаунтов Telegram смогут подключить сторонних чат-ботов для автоматического управления чатами.