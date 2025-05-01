Telegram крупно обновился на Android и iOS. Что нового?

Артем
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Появились новые жесты, добавление чат-ботов, новые настройки подарков и эксклюзивная функция для iOS.

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Групповые звонки защищенные сквозным шифрованием теперь поддерживают до 200 пользователей. При этом участников не обязательно добавлять в группу.

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Доступны: аудио и видео звонки, трансляция экрана, а также приглашение по ссылке и QR-коду. Быстро проверить надежность шифрования, можно сравнив эмодзи на экране.

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Теперь для быстрой отправки публикаций из каналов в «Избранное» или недавние чаты достаточно удерживать стрелку пересылки сообщения.

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В iOS свайп вправо по строке с Историями откроет камеру для быстрого создания новой и меню редактора уже опубликованной истории.

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Теперь можно включить постоянное отображение кнопки «Подарки» у вас и вашего собеседника. Для активации перейдите в Настройки → Конфиденциальность → Подарки.

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Также можно выбрать какие именно подарки будут видны в профиле. Кроме того, владельцы Telegram Premium могут выбрать категорию желаемых подарков. Например, все, редкие или только уникальные.

За нарушения правил аккаунт теперь не отключается сразу, а замораживается. Его владелец больше не может общаться с другими пользователями, но может оспорить блокировку. Ограничения снимут если нарушения не подтвердятся.

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Пользователи бизнес-аккаунтов Telegram смогут подключить сторонних чат-ботов для автоматического управления чатами.

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Источник:
Telegram
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Комментарии

+401
d’Autriche
Ничего там нового
1 мая 2025 в 08:57
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