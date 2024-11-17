Telegram крупно обновился. В этой версии появилось всё, что обещал Павел Дуров

Разработчики Telegram выпустили новую версию мессенджера под номером 11.4. Обновление уже доступно на мобильных платформах.
Из нового:
- Полноэкранный режим для мини-приложений, а также переход в горизонтальную ориентацию;
- Отслеживание движения устройства в мини-приложениях. Это позволит разработчикам добавлять элементы управления в игры или создавать иммерсивные проекты в виртуальной реальности;
- Размещение иконок мини-приложений на экране «Домой»;
- Ограничение доступа к геопозиции для мини-приложений;
- Подарки от мини-приложений и Telegram-ботов;
- Эмодзи-статусы из мини-приложений;
- Обмен файлами через мини-приложения;
- Генерация картинок, документов и файлов для скачивания;
- Платные подписки за звёзды на мини-приложения;
- Настройка экрана загрузок.
Более подробную информацию обо всех нововведениях можно посмотреть в блоге Telegram.