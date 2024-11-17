Telegram крупно обновился. В этой версии появилось всё, что обещал Павел Дуров

Фархад



Разработчики Telegram выпустили новую версию мессенджера под номером 11.4. Обновление уже доступно на мобильных платформах.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В этой сборке команда мессенджера прокачала мини-приложения, как и обещал Павел Дуров несколько недель назад.

Из нового:
  • Полноэкранный режим для мини-приложений, а также переход в горизонтальную ориентацию;
  • Отслеживание движения устройства в мини-приложениях. Это позволит разработчикам добавлять элементы управления в игры или создавать иммерсивные проекты в виртуальной реальности;
  • Размещение иконок мини-приложений на экране «Домой»;
  • Ограничение доступа к геопозиции для мини-приложений;
  • Подарки от мини-приложений и Telegram-ботов;
  • Эмодзи-статусы из мини-приложений;
  • Обмен файлами через мини-приложения;
  • Генерация картинок, документов и файлов для скачивания;
  • Платные подписки за звёзды на мини-приложения;
  • Настройка экрана загрузок.

Более подробную информацию обо всех нововведениях можно посмотреть в блоге Telegram.
4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Телеграм
Cсылки по теме:
Мошенники воскресили крайне подлый способ развода женщин с детьми. Предупредите мам и бабушек!
В Telegram зависла «единица», словно сообщение не прочитано. Вот как её убрать
Вышел новый Telegram — с улучшениями, которые задвинут YouTube на задворки интернета

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+39
zerocell
Обновил, глючит теперь видео на месте стоит а звуковая дорожка проигрывается. iPhone 15 pro max iOS 17.7.1
час назад в 21:21
#

Читайте также